Роналдо не обърна внимание на журналистите след ремито с Конго

Кристиано Роналдо и неговите съотборници от Португалия бяха накарани да преминат през специалната зона за разговорите с журналисти, но въпреки това звездата демонстративно не се спря, за да отговаря на въпроси.

Португалците успяха да стигнат само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от Световното първенство. Пред 68 777 зрители на стадион NRG Stadium, изпълнен предимно с привърженици на Португалия, Конго записваше едва второто си участие на Световно първенство.

Първото беше през 1974 година, когато отборът беше известен като Заир.

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