Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Роналдо не обърна внимание на журналистите след ремито с Конго

Роналдо не обърна внимание на журналистите след ремито с Конго

  • 18 юни 2026 | 14:42
  • 496
  • 0

Кристиано Роналдо и неговите съотборници от Португалия бяха накарани да преминат през специалната зона за разговорите с журналисти, но въпреки това звездата демонстративно не се спря, за да отговаря на въпроси.

Португалците успяха да стигнат само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от Световното първенство. Пред 68 777 зрители на стадион NRG Stadium, изпълнен предимно с привърженици на Португалия, Конго записваше едва второто си участие на Световно първенство.

Първото беше през 1974 година, когато отборът беше известен като Заир.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

  • 18 юни 2026 | 11:30
  • 871
  • 0
Карлос Алкарас тренира в Мурсия

Карлос Алкарас тренира в Мурсия

  • 18 юни 2026 | 11:14
  • 387
  • 0
Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

  • 18 юни 2026 | 11:00
  • 4088
  • 0
Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

  • 18 юни 2026 | 10:55
  • 720
  • 0
От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

  • 18 юни 2026 | 10:41
  • 500
  • 0
Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

  • 18 юни 2026 | 10:32
  • 815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 16284
  • 47
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 11678
  • 45
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 24693
  • 15
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 13665
  • 4
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 13695
  • 13
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 3019
  • 2