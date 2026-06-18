Роналдо: Това не е началото, на което се надявахме, но нищо не е свършило

Националният отбор на Португалия се надяваше на различен резултат в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство срещу ДР Конго, но има шанс да подобри представянето си в следващите двубои, написа суперзвездата на тима Кристиано Роналдо в социалните мрежи. „Мореплавателите“ не успяха да победят африканците, с които завършиха наравно 1:1.

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

„Това не е началото, на което се надявахме, но нищо не е свършило. Горе главите и концентрация върху следващия мач“, написа Роналдо.

Португалия ще играе срещу Узбекистан в следващия си двубой от група „К“ на 23 юни.

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Снимки: Gettyimages