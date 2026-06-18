Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Роналдо: Това не е началото, на което се надявахме, но нищо не е свършило

Роналдо: Това не е началото, на което се надявахме, но нищо не е свършило

  • 18 юни 2026 | 09:32
  • 291
  • 0

Националният отбор на Португалия се надяваше на различен резултат в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство срещу ДР Конго, но има шанс да подобри представянето си в следващите двубои, написа суперзвездата на тима Кристиано Роналдо в социалните мрежи. „Мореплавателите“ не успяха да победят африканците, с които завършиха наравно 1:1.

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

„Това не е началото, на което се надявахме, но нищо не е свършило. Горе главите и концентрация върху следващия мач“, написа Роналдо.

Португалия ще играе срещу Узбекистан в следващия си двубой от група „К“ на 23 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

  • 18 юни 2026 | 07:03
  • 19170
  • 10
Легендата Йордан Йовчев смята, че ДР Конго е бил по-добрият отбор от Португалия

Легендата Йордан Йовчев смята, че ДР Конго е бил по-добрият отбор от Португалия

  • 18 юни 2026 | 04:46
  • 7042
  • 7
Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

  • 18 юни 2026 | 04:12
  • 26961
  • 11
Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

  • 18 юни 2026 | 03:31
  • 1713
  • 0
Кейн: Контролирахме срещата

Кейн: Контролирахме срещата

  • 18 юни 2026 | 02:29
  • 1327
  • 2
Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

  • 18 юни 2026 | 01:45
  • 2675
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

  • 18 юни 2026 | 01:00
  • 65495
  • 195
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 51056
  • 376
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

  • 18 юни 2026 | 07:03
  • 19170
  • 10
Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

  • 18 юни 2026 | 04:12
  • 26961
  • 11
Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

  • 18 юни 2026 | 07:11
  • 2041
  • 0
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 1370
  • 1