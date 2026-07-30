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Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

  • 30 юли 2026 | 04:42
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Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Луиш Нани коментира евентуалното оттегляне на бившия си съотборник от националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо, който изглежда все по-близо до край на кариерата си с фланелката на "мореплавателите". За Нани подобен ход няма да бъде изненадващо събитие, а нещо, което в крайна сметка е щяло да се случи рано или късно.

"Нормално е, знаехме, че един ден този момент ще дойде. Той е в края на кариерата си. Дотогава трябва да се наслаждава по най-добрия начин, защото направи примерна кариера. Той е идол за всички млади хора, за целия свят, който е запален по футбола. И ние просто трябва да го ценим", коментира той.

Поглеждайки към бъдещето на националния отбор, може би вече без най-голямата си звезда, Нани вярва, че силата на Португалия ще се крие в колектива, а не в една-единствена звезда. За европейския шампион ключът към успеха е в отборната работа.

"Имаме много добри играчи. Мисля, че нашата тайна сега е отборът. Отборна работа. Имаме много балансиран отбор във всички сектори. Искаме да практикуваме техничен футбол, футбол с притежание на топката. И мисля, че това ще се развива през следващите години", добави Нани.

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