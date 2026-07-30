Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Луиш Нани коментира евентуалното оттегляне на бившия си съотборник от националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо, който изглежда все по-близо до край на кариерата си с фланелката на "мореплавателите". За Нани подобен ход няма да бъде изненадващо събитие, а нещо, което в крайна сметка е щяло да се случи рано или късно.



"Нормално е, знаехме, че един ден този момент ще дойде. Той е в края на кариерата си. Дотогава трябва да се наслаждава по най-добрия начин, защото направи примерна кариера. Той е идол за всички млади хора, за целия свят, който е запален по футбола. И ние просто трябва да го ценим", коментира той.

Поглеждайки към бъдещето на националния отбор, може би вече без най-голямата си звезда, Нани вярва, че силата на Португалия ще се крие в колектива, а не в една-единствена звезда. За европейския шампион ключът към успеха е в отборната работа.



"Имаме много добри играчи. Мисля, че нашата тайна сега е отборът. Отборна работа. Имаме много балансиран отбор във всички сектори. Искаме да практикуваме техничен футбол, футбол с притежание на топката. И мисля, че това ще се развива през следващите години", добави Нани.

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