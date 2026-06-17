Вижте как Зидан реагира на шоуто на Меси срещу неговия син

Френската легенда Зинедин Зидан беше на стадиона в Канзас, за да изгледа на живо мача между Аржентина и Алжир от Световното първенство.

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За съжаление на Зизу, синът му Люка и неговите съотборници от алжирския състав, загубиха тежко с 0:3 след хеттрик на Лионел Меси. Именно Зидан-младши, който игра с предпазна маска заради скорошна фрактура на челюстта, беше на вратата на “пустинните лисици”. Веднага след втория допуснат гол камерите показаха неговият баща, който, разбира се, не беше доволен от видяното.

След мача пък заваляха множество критики към стража на Гранада, който е обвиняван за първите две попадения на Меси в двубоя.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages