Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

  • 30 юли 2026 | 04:57
  • 1175
  • 0
Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

Кристиано Роналдо, който се наслаждава на края на ваканцията си след участието си на шестото и най-вероятно последно Световно първенство, публикува съобщение в социалните мрежи на испански език в сряда.

„Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб“, гласи публикацията, в която самият той е заснет да се наслаждава на слънцето на лодка.

Това вероятно е загадъчно послание към критиците след Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където националният отбор беше победен от световния шампион Испания на осминафиналите.

41-годишният нападател е на път да се завърне към тренировките с клубния си Ал-Насър. Роналдо така и не успя да спечели Световно първенство след провалите с "мореплавателите" на общо шест Мондиала от 2006 г. насам и вече се появяват много спекулации, че 2026/2027 може и да е последната кампания на "Супер Седем". Като че ли той има още една голяма цел и тя е да стигна 1000 попадения в личната си голмайсторска сметка и е много близо, след като му остават още 24 пъти да се разпише.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

  • 30 юли 2026 | 04:42
  • 872
  • 0
Реал в задънена улица в опитите за Родри

Реал в задънена улица в опитите за Родри

  • 30 юли 2026 | 04:32
  • 911
  • 0
Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

  • 30 юли 2026 | 03:07
  • 674
  • 0
Атлетик продължава без загуба в подготовката

Атлетик продължава без загуба в подготовката

  • 30 юли 2026 | 02:37
  • 600
  • 0
Химнът на Шампионска лига прозвуча в самолета на Левски

Химнът на Шампионска лига прозвуча в самолета на Левски

  • 30 юли 2026 | 02:12
  • 1894
  • 2
Щутгарт с нов разгром в контролите

Щутгарт с нов разгром в контролите

  • 30 юли 2026 | 02:05
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

  • 29 юли 2026 | 22:24
  • 206779
  • 925
Веласкес: Това е невероятно!

Веласкес: Това е невероятно!

  • 29 юли 2026 | 22:59
  • 21162
  • 43
16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

  • 29 юли 2026 | 22:25
  • 43071
  • 52
Ето кой е следващият съперник на Левски в Шампионската лига

Ето кой е следващият съперник на Левски в Шампионската лига

  • 29 юли 2026 | 22:39
  • 41419
  • 32
Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 46088
  • 250
Драматични развръзки в реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

Драматични развръзки в реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

  • 29 юли 2026 | 23:08
  • 37541
  • 18