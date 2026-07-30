Реал в задънена улица в опитите за Родри

Реал Мадрид активно работи по привличането на Родри, носител на „Златната топка“ за 2024 г., но пристигането на халфа, както и на Ян Диоманде, зависи от напускането на други играчи – процес, който в момента е в застой.

След като си осигури Ян Диоманде, чието официално представяне предстои скоро, основният фокус на мадридския клуб, ръководен от Жозе Моуриньо, се насочи към Родри. Халфът е приоритетна цел за португалския треньор за подсилване на халфовата линия.

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Вече стана ясно, че ръководството на Реал Мадрид вече е започнало контакти за осъществяване на трансфера. Клубът вярва, че играчът е отворен за преминаване в Мадрид и сега иска да разбере каква сума ще поиска Манчестър Сити, за да го освободи. Трансферът може да струва, добавя същият източник, между 40 и 70 млн евро. 30-годишният халф има само още една година от договора си с английския клуб, който плати 70 млн евро за привличането му през лятото на 2019 г.

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Въпреки това, за да се осъществят трансферите и на Родри, и на Диоманде, 15-кратният европейски клубен шампион трябва да освободи места в състава, който в момента наброява 25 регистрирани играчи. Тук се крие основната пречка, тъй като „операция изходящи трансфери“ отнема повече време от очакваното.

Играчите с най-голяма вероятност да напуснат са Асенсио, Мастантуоно и Гонсало Гарсия, но никой от тях не изглежда склонен да улесни процеса.

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