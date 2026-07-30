Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал в задънена улица в опитите за Родри

Реал в задънена улица в опитите за Родри

  • 30 юли 2026 | 04:32
  • 156
  • 0
Реал в задънена улица в опитите за Родри

Реал Мадрид активно работи по привличането на Родри, носител на „Златната топка“ за 2024 г., но пристигането на халфа, както и на Ян Диоманде, зависи от напускането на други играчи – процес, който в момента е в застой.

След като си осигури Ян Диоманде, чието официално представяне предстои скоро, основният фокус на мадридския клуб, ръководен от Жозе Моуриньо, се насочи към Родри. Халфът е приоритетна цел за португалския треньор за подсилване на халфовата линия.

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Вече стана ясно, че ръководството на Реал Мадрид вече е започнало контакти за осъществяване на трансфера. Клубът вярва, че играчът е отворен за преминаване в Мадрид и сега иска да разбере каква сума ще поиска Манчестър Сити, за да го освободи. Трансферът може да струва, добавя същият източник, между 40 и 70 млн евро. 30-годишният халф има само още една година от договора си с английския клуб, който плати 70 млн евро за привличането му през лятото на 2019 г.

Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри
Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри

Въпреки това, за да се осъществят трансферите и на Родри, и на Диоманде, 15-кратният европейски клубен шампион трябва да освободи места в състава, който в момента наброява 25 регистрирани играчи. Тук се крие основната пречка, тъй като „операция изходящи трансфери“ отнема повече време от очакваното.

Играчите с най-голяма вероятност да напуснат са Асенсио, Мастантуоно и Гонсало Гарсия, но никой от тях не изглежда склонен да улесни процеса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

  • 30 юли 2026 | 04:57
  • 30
  • 0
Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

Нани за евентуалното оттегляне на Роналдо: Нормално е, знаехме, че този ден ще дойде

  • 30 юли 2026 | 04:42
  • 118
  • 0
Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

  • 30 юли 2026 | 03:07
  • 170
  • 0
Атлетик продължава без загуба в подготовката

Атлетик продължава без загуба в подготовката

  • 30 юли 2026 | 02:37
  • 358
  • 0
Химнът на Шампионска лига прозвуча в самолета на Левски

Химнът на Шампионска лига прозвуча в самолета на Левски

  • 30 юли 2026 | 02:12
  • 1190
  • 1
Щутгарт с нов разгром в контролите

Щутгарт с нов разгром в контролите

  • 30 юли 2026 | 02:05
  • 320
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

  • 29 юли 2026 | 22:24
  • 200985
  • 889
Веласкес: Това е невероятно!

Веласкес: Това е невероятно!

  • 29 юли 2026 | 22:59
  • 17675
  • 40
16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

  • 29 юли 2026 | 22:25
  • 39462
  • 50
Ето кой е следващият съперник на Левски в Шампионската лига

Ето кой е следващият съперник на Левски в Шампионската лига

  • 29 юли 2026 | 22:39
  • 36140
  • 32
Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 43775
  • 247
Драматични развръзки в реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

Драматични развръзки в реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

  • 29 юли 2026 | 23:08
  • 35606
  • 17