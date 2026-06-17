Меси: Аз просто обичам футбола, това е моята страст

Звездата на Аржентина Лионел Меси, коментира победата над Алжир с 3:0 в първия мач от Световното първенство. 38-годишният капитан на "гаучосите", който наскоро се възстанови от контузия, отбеляза хеттрик в двубоя.
„Обичам да играя футбол, това е моята страст от дете. Когато съм в добра форма, давам всичко от себе си“, заяви Меси.
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„Първите мачове на световно първенство винаги са трудни и е очевидно, че никой не ти подарява нищо. Това е много конкурентен Мондиал с отлично подготвени отбори“, добави той.
„Имах трудни дни и затова бях толкова емоционален. Благодарен съм на съотборниците си, на треньорския щаб и на цялата делегация на националния отбор“, завърши Меси.
Той стана най-възрастният автор на хеттрик в историята на световните първенства, като подобри рекорда на Роналдо, който беше на 33 години, когато постигна същото през 2018 г.
Меси вече има 16 попадения на световни финали и се изравни на върха в голмайсторската листа с Мирослав Клозе.
Снимки: Gettyimages