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Атлетик продължава без загуба в подготовката

  • 30 юли 2026 | 02:37
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Атлетик продължава без загуба в подготовката

Грандът от Ла Лига Атлетик Билбао победи с класическото 3:0 тима на Расинг Сантандер. Горка Гурусета (9’) и Ойхан Сансет (78’) вкараха головете сред по-опитните, като едно попадение добави и 22-годишният младок Жоанеко Луи-Жан, който през миналия сезон бе важна част от дублиращия отбор.

До тази вечер баските имаха почти перфектна серия, като не бяха допуснали поражение след 3:0 срещу Серио, 11:0 срещу Лейоа, 2:0 срещу Сестао и 2:2 срещу Ейбар.

До края на предсезонната си подготовка Атлетик ще има още четири контроли, които ще бъдат срещу още един испански тим в лицето на Бургос (1.8), след което има две срещи на международната сцена срещу френския Марсилия (9.8) и италианския Аталанта (14.8), а проверките завършват отново срещу испански отбор, като това ще бъде тимът на Сарагоса (21.8). Първият мач за редовния сезон пък ще бъде домакинство на Севиля (22.8), а веднага след това ще има тежко гостуване на шампиона Барселона (27.8).

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