Перишич изравни рекорд на Меси, Кейн е номер 1 при дузпите

Халф-бекът на Хърватия Иван Перишич изравни рекорд на аржентинската суперзвезда Лионел Меси при загубата на неговия тим с 2:4 от Англия на Мондиал 2026.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Опитният играч асистира за второто попадение на своя тим в мача и така се присъедини към капитана на „Албиселесте“, като двамата са единствените двама футболисти с голов пас на четири различни Мондиала. Меси обаче отново може да поведе еднолично в това отношение, тъй като все още не се е отчел с асистенция на настоящото Световно първенство. Освен това той има цели осем голови подавания на това ниво, а Перишич е с шест. На Мондиал 2022 37-годишният хърватин направи три асистенции, а през 2014-а и 2018-а подаде по веднъж за попадение на негов съотборник.

4 - Ivan Perisic has assisted a goal on four World Cup editions, with only Lionel Messi also providing an assist on as many World Cup tournaments on record (since 1966).



Evergreen. pic.twitter.com/nyP48oW3E9 — OptaJohan (@OptaJohan) June 17, 2026

От друга страна, снощната загуба прекъсна серията на Хърватия от шест мача без поражение в груповата фаза на Мондиал. Последното такова беше с 1:3 от Мексико в Бразилия през 2014-а. Вратарят Доминик Ливакович пък направи седем спасявания в мача, като само двама други играчи са правили повече срещу Англия в среща от Световно първенство: колумбиецът Фарид Мондрагон с 11 през 1998-а и западногерманецът Ханс Тилковски с 8 през 1966-а.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Междувременно, Англия спечели за първи път с 4:2 на Мондиал от финала през 1966-а срещу Западна Германия. Хари Кейн пък вече е реализатор номер 1 на дузпи в цялата история на турнира със своите пет точни изпълнения от бялата точка. Съотборникът му Маркъс Рашфорд се превърна в първия англичанин с два гола като резерва на Световно първенство. Голът на Джуд Белингам 1 минута и 25 секунди от началото на второто полувреме е най-бързият за Англия след почивката на двубой на Мондиал. Също така той се превърна в едва третия футболист, който вкарва на две различни издания на турнира преди да е навършил 23 години, като другите двама са Пеле (1958-а и 1962-ра) и сънародникът му Майкъл Оуен (1998-а и 2022-ра).

Белингам с историческо постижение

За първи път в историята Англия печели трети пореден свой откриващ мач на Световно първенство, след като спечели на старта през 2018-а и 2022-ра. Преди Кейн само Дейвид Бекъм се беше разписал за Англия на три поредни издания на турнира между 1998-а и 2006-а. За първи път от 2002-ра насам „Трите лъва“ побеждават на Мондиал отбор от топ 15 на ранглистата на ФИФА. Тогава те надделяват над третата Аржентина, а сега Хърватия е 11-а. Негативната серия на англичаните се изразяваше в девет мача без успех, като последните шест от тях бяха загуби на тима.

𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐖𝐇𝐎 𝐄𝐐𝐔𝐀𝐋𝐒 𝐁𝐄𝐂𝐊𝐇𝐀𝐌'𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 😲🤝



He is only the second English player ever to score in three World Cups, after David Beckham 😲



🇷🇺 2018 World Cup ⚽✔️

🇶🇦 2022 World Cup ⚽✔️

🇺🇸🇲🇽🇨🇦 2026 World Cup ⚽✔️ pic.twitter.com/W365YAjEZ4 — 433 (@433) June 17, 2026

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Снимки: Gettyimages