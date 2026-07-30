Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Лудогорец и Апоел (Тел Авив) се изправят един срещу друг в мач-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на “Хювефарма Арена” стартира в 21:00 часа.

Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. В предишната среща “орлите” отстъпиха с 0:2 и днес ще трябва да победят с минимум три гола разлика, ако искат да се класират директно напред. При евентуално равенство, загуба или победа с един гол разградчани ще отлетят рано-рано от Лигата на конференциите.

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Иначе Лудогорец успя да загрее за днешния мач, след като постигна победа в efbet Лига срещу Дунав (Русе) през изминалия уикенд. Разградчани се наложиха с 2:0 като гости и запазиха суха мрежа преди важния двубой от Европа.

Апоел от своя страна нямаше мачове през уикенда и е напълно отпочинал преди днешния сблъсък. Първенството в Израел все още не е стартирало, а тимът от Тел Авив не участва на толкова ранен етап в турнира за Купата на страната. Така уикендът бе единствено за подготовка на футболистите за двубоя с Лудогорец.

Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец

Освен всичко друго Апоел ще се радва и на солидна агитка в Разград. Поне 1200 фенове на израелците ще пристигнат в България, за да подкрепят своите любимци.

На вчерашната пресконференция старши треньорът на Лудогорец Томас Райс изрази увереността си в това, че отборът му ще се класира напред. Той заяви, че е направен подробен видео анализ, при който футболистите му са видели грешките си и знаят как да ги предотвратят.

Райс засегна и темата с Петар Станич, който все повече се спряга за трансфер в Олимпиакос. Треньорът заяви, че сърбинът е все още футболист на Лудогорец, но медиите в Гърция все по-усилено пишат, че сделката е почти готова и днешният мач ще е последен за Станич с екипа на разградчани.

Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

Ако Лудогорец успее да победи днес и се класира за следващата фаза, там “зелените” ще премерят сили с Жилина или ГКС Катовице (словаците водят с 2:1 след първия мач). Ако обаче “орлите” загубят днес, те отпадат от европейските клубни турнири.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google