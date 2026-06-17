Холанд се възхити от Меси

Ерлинг Холанд се представи отлично в дебюта си на световно първенство. Нападателят отбеляза два гола, а Норвегия спечели с 4:1 срещу Ирак. няколко часа по-късно норвежецът обаче не пропусна да отбележи величието на Лионел Меси.

Холанд пусна своя снимка в социалните мрежи с думите: “Меси е луд”, като добави емотикон с корона до публикацията.

*🚨📲 Erling Haaland on Snapchat: "Messi is a madman. 👑" pic.twitter.com/AAZkf6e7Tg — Ohore (@ohorefureA) June 17, 2026

Меси започна блестящо участието си на Световното първенство в Северна Америка. Геният отбеляза хеттрик, а Аржентина победи Алжир с 3:0.

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