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Холанд се възхити от Меси

  • 17 юни 2026 | 11:50
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Ерлинг Холанд се представи отлично в дебюта си на световно първенство. Нападателят отбеляза два гола, а Норвегия спечели с 4:1 срещу Ирак. няколко часа по-късно норвежецът обаче не пропусна да отбележи величието на Лионел Меси.

Холанд пусна своя снимка в социалните мрежи с думите: “Меси е луд”, като добави емотикон с корона до публикацията.

Меси започна блестящо участието си на Световното първенство в Северна Америка. Геният отбеляза хеттрик, а Аржентина победи Алжир с 3:0.

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