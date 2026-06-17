Спестиха ли червен картон на Лео Меси?

С трите си гола срещу Алжир Лионел Меси се включи блестящо на Световното първенство и целият свят пак говори за него. В изминалия мач на Аржентина обаче имаше един важен момент, който можеше да промени много неща. В 31-вата минута Лео влезе остро в десния крак на Аиса Манди, но не получи дори жълт картон. В същото време в социалните мрежи потребители отбелязват, че за подобни нарушения често сме виждали дори директни червени картони.

No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial. pic.twitter.com/IUnlxvrofI — Pascal (@beltrandelrio) June 17, 2026

Към момента на фала Меси беше вкарал първия от трите си гола.

Главен съдия на двубоя беше полякът Симон Марчиняк, който свири и финала на Мондиал 2022, който аржентинците спечелиха срещу Франция.

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