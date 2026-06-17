Спестиха ли червен картон на Лео Меси?

С трите си гола срещу Алжир Лионел Меси се включи блестящо на Световното първенство и целият свят пак говори за него. В изминалия мач на Аржентина обаче имаше един важен момент, който можеше да промени много неща. В 31-вата минута Лео влезе остро в десния крак на Аиса Манди, но не получи дори жълт картон. В същото време в социалните мрежи потребители отбелязват, че за подобни нарушения често сме виждали дори директни червени картони.
Към момента на фала Меси беше вкарал първия от трите си гола.
Главен съдия на двубоя беше полякът Симон Марчиняк, който свири и финала на Мондиал 2022, който аржентинците спечелиха срещу Франция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google