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Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Златан: Нова световна купа би била просто поредният трофей във витрината на Меси

Златан: Нова световна купа би била просто поредният трофей във витрината на Меси

  • 17 юни 2026 | 18:40
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Легендарният нападател Златан Ибрахимович засипа с похвали бившия си съотборник в Барселона Лионел Меси след хеттрика му за победата на Аржентина с 3:0 над Алжир. Той също така изрази мнение, че втора световна купа за капитана на “Албиселесте” би била просто поредният трофей в славната му кариера.

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“Не вярвам, че ще видим друг Меси, защото той е специален. Той прави тези неща толкова естествено, сякаш играта е създадена за него. Всичко, което докосне, се превръща в злато. Също така разполага с тим, който е готов да умре за него. Ако спечели още една световна купа, това няма да затвърди статута му на най-великия в историята, а просто ще бъде поредният трофей във витрината му”, коментира Ибрахимович в разговор с Тиери Анри в студиото на FOX Sports.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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