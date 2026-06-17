Златан: Нова световна купа би била просто поредният трофей във витрината на Меси

Легендарният нападател Златан Ибрахимович засипа с похвали бившия си съотборник в Барселона Лионел Меси след хеттрика му за победата на Аржентина с 3:0 над Алжир. Той също така изрази мнение, че втора световна купа за капитана на “Албиселесте” би била просто поредният трофей в славната му кариера.

Тиери Анри обясни защо Меси правилно не е получил червен картон

“Не вярвам, че ще видим друг Меси, защото той е специален. Той прави тези неща толкова естествено, сякаш играта е създадена за него. Всичко, което докосне, се превръща в злато. Също така разполага с тим, който е готов да умре за него. Ако спечели още една световна купа, това няма да затвърди статута му на най-великия в историята, а просто ще бъде поредният трофей във витрината му”, коментира Ибрахимович в разговор с Тиери Анри в студиото на FOX Sports.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Zlatan talking about Lionel Messi after he scored a hattrick last night:



"I don't think we will ever see a player like Lionel Messi again, because he is too special. He is something natural. Winning another World Cup won't change his status as GOAT."



"It would just… pic.twitter.com/uTRB7PVXmw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages