Меси прати в историята рекорд на Кристиано

Лионел Меси се превърна в най-възрастния футболист, отбелязал хеттрик в историята на Световните първенства.
Звездата на Аржентина реализира три гола при победата с 3:0 над Алжир в първия кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.
С това си постижение, на възраст 38 години и 359 дни, Меси подобри досегашния рекорд, който принадлежеше на португалската звезда Кристиано Роналдо.
Роналдо записа хеттрик срещу Испания (3:3) на Мондиал 2018, когато беше на 33 години и 130 дни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages