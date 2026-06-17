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  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси прати в историята рекорд на Кристиано

Меси прати в историята рекорд на Кристиано

  • 17 юни 2026 | 06:43
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Лионел Меси се превърна в най-възрастния футболист, отбелязал хеттрик в историята на Световните първенства.

Звездата на Аржентина реализира три гола при победата с 3:0 над Алжир в първия кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.

С това си постижение, на възраст 38 години и 359 дни, Меси подобри досегашния рекорд, който принадлежеше на португалската звезда Кристиано Роналдо.

Роналдо записа хеттрик срещу Испания (3:3) на Мондиал 2018, когато беше на 33 години и 130 дни.

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Снимки: Gettyimages

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