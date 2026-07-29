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Левски ще опита да направи решителна крачка към европейската мечта – на живо от Крайова преди мача с Университатя
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  3. 11-те на Университатя (Крайова) и Левски, без изненади в състава на "сините"

11-те на Университатя (Крайова) и Левски, без изненади в състава на "сините"

  • 29 юли 2026 | 19:21
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Университатя (Крайова) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Йон Облеменко" ще бъде ръководен от Матео Марченаро.

"Сините" спечелиха с 1:0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят преднината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

УНИВЕРСИТАТЯ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Университатя (Крайова): 21. Лауренциу Попеску, 24. Никола Стеванович, 28. Адриан Руш, 6. Владимир Скречу, 17. Карлос Мора, 11. Никушор Банку, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Маквабашвили, 30. Давид Матей, 10. Щефан Баярам, 7. Стивън Нсимба

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Мехди Мубари, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Начало: 20:30 часа
Съдия: Матео Марченаро
Стадион: "Йон Облеменко", Крайова

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Снимки: Startphoto

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