Меси стана най-младият и най-възрастният голмайстор за Аржентина на световни първенства

Звездата на Аржентина Лионел Меси се разписа три пъти в откриващия мач от груповата фаза на Световно първенство срещу Алжир, спечелена от "гаучосите" с 3:0.

По този начин Меси се превърна едновременно в най-младия (18 години) и най-възрастния (38 години) голмайстор за Аржентина в историята на световните финали.

🇦🇷🔙 20 years ago…



𝟭𝟴 𝗬𝗘𝗔𝗥-𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 DEBUTED in the WORLD CUP and SCORED his first goal in the competition. 💎 pic.twitter.com/K7ITiES2Pf — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 16, 2026

Преди точно 20 години, през 2006 г., той отбеляза попадение във вратата на Сърбия и Черна гора в дебютния си мач на Мондиал.

Меси (на 38 години и 357 дни) се нарежда на трето място сред най-възрастните футболисти, вкарвали гол на шампинат на планетата. Пред него са единствено камерунецът Роже Мила (42 години и 39 дни) и португалецът Пепе (39 години и 283 дни).

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Снимки: Gettyimages