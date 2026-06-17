Меси стана най-младият и най-възрастният голмайстор за Аржентина на световни първенства

Звездата на Аржентина Лионел Меси се разписа три пъти в откриващия мач от груповата фаза на Световно първенство срещу Алжир, спечелена от "гаучосите" с 3:0.
По този начин Меси се превърна едновременно в най-младия (18 години) и най-възрастния (38 години) голмайстор за Аржентина в историята на световните финали.
Преди точно 20 години, през 2006 г., той отбеляза попадение във вратата на Сърбия и Черна гора в дебютния си мач на Мондиал.
Меси (на 38 години и 357 дни) се нарежда на трето място сред най-възрастните футболисти, вкарвали гол на шампинат на планетата. Пред него са единствено камерунецът Роже Мила (42 години и 39 дни) и португалецът Пепе (39 години и 283 дни).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages