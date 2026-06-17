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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - АЛЖИР
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Аржентина 1:0 Алжир, брилянтен гол на Меси (гледайте на живо)

  • 17 юни 2026 | 04:00
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Световният шампион Аржентина започва защитата на титлата си с мач срещу Алжир. Резултатът до момента е 1:0 след много красив гол на Лионел Меси в 17-ата минута. Двата тима са съперници в група "J", като двубоят на "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити стартира в 04:00 часа, а главен съдия е Шимон Марчиняк от Полша.

Срещата се излъчва на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ви дава възможност да гледате в реално време всички мачове от Мондиал 2026.

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Аржентина ще се опита да стане третият отбор в историята, който триумфира на две поредни първенства. "Албиселесте" се представи много силно в квалификациите в зона КОНМЕБОЛ, като зае първо място. Лионел Меси и компания са в серия от 7 поредни победи с голова разлика 21:1.

Алжир ще участва на световни финали за първи път след пауза от 12 години. "Пустинните лисици" се славят със стабилната си игра в дефанзивен план, като не допуснаха нито едно попадение в четирите си контроли преди шампионата на планетата.

Лионел Меси извежда Аржентина с капитанската лента в своя мач номер 200 за националния отбор и ще си партнира в предни позиции с Лаутаро Мартинес, а Хулиан Алварес остава сред резервите. В средата на терена селекционерът Лионел Скалони се доверява на Родриго де Пол, Алексис Мак Алистър и Тиаго Алмада. Бранителите пред Емилиано Мартинес са Гонсало Монтиел, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес и Факундо Медина.

На пейката си Николас Отаменди, Науел Молина, Леандро Паредес, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Джовани Ло. Селсо и изгряващата звезда Нико Пас.

Алжир ще играе с един нападател в лицето на Амин Гуири. Зад него ще действат Анис Хадж Муса, Ибрахим Маза и Фарес Шаиби, а двойка вътрешни халфове ще са Хишем Будауи и Набил Бенталеб. Селекционерът Владимир Петкович не е включил сред титулярите ветерана Рияд Марез.

Под рамката за "пустинните лисици" застава Люка Зидан, а защитната линия на тима е съставена от Рафик Белгали, Аиса Манди, Рами Бенсебаини и Раян Аит-Нури

Меси стана първият футболист в историята, участвал на финалите на шест световни първенства. Легендата на Барселона прати топката в мрежата на Алжир още в 5-ата минута след пас на Лаутаро Мартинес, но попадението му беше отменено заради засада.

Малко по-късно алжирците помислиха, че са открили резултата, но радостта им не продължи дълго, защото и в тази ситуация имаше засада. Иначе, подаването на Ибрахим Маза към Фарес Шаиби бе много добро, а нападателят на Айнтрахт (Франкфурт) хладнокръвно преодоля Емилиано Мартинес.

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Снимки: Gettyimages

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