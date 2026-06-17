Аржентина 1:0 Алжир, брилянтен гол на Меси (гледайте на живо)

Световният шампион Аржентина започва защитата на титлата си с мач срещу Алжир. Резултатът до момента е 1:0 след много красив гол на Лионел Меси в 17-ата минута. Двата тима са съперници в група "J", като двубоят на "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити стартира в 04:00 часа, а главен съдия е Шимон Марчиняк от Полша.

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Аржентина ще се опита да стане третият отбор в историята, който триумфира на две поредни първенства. "Албиселесте" се представи много силно в квалификациите в зона КОНМЕБОЛ, като зае първо място. Лионел Меси и компания са в серия от 7 поредни победи с голова разлика 21:1.

Алжир ще участва на световни финали за първи път след пауза от 12 години. "Пустинните лисици" се славят със стабилната си игра в дефанзивен план, като не допуснаха нито едно попадение в четирите си контроли преди шампионата на планетата.

Лионел Меси извежда Аржентина с капитанската лента в своя мач номер 200 за националния отбор и ще си партнира в предни позиции с Лаутаро Мартинес, а Хулиан Алварес остава сред резервите. В средата на терена селекционерът Лионел Скалони се доверява на Родриго де Пол, Алексис Мак Алистър и Тиаго Алмада. Бранителите пред Емилиано Мартинес са Гонсало Монтиел, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес и Факундо Медина.

На пейката си Николас Отаменди, Науел Молина, Леандро Паредес, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Джовани Ло. Селсо и изгряващата звезда Нико Пас.

🏆 #FIFAWorldCup



📋 ¡Once inicial confirmado para el debut! ⚽



Así formará #Argentina 🇦🇷 para el duelo ante #Argelia 🇩🇿 💪



Juega la Albiceleste y el corazón lo sabe 💙🤍 pic.twitter.com/6hktcQS79O — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026

Алжир ще играе с един нападател в лицето на Амин Гуири. Зад него ще действат Анис Хадж Муса, Ибрахим Маза и Фарес Шаиби, а двойка вътрешни халфове ще са Хишем Будауи и Набил Бенталеб. Селекционерът Владимир Петкович не е включил сред титулярите ветерана Рияд Марез.

Под рамката за "пустинните лисици" застава Люка Зидан, а защитната линия на тима е съставена от Рафик Белгали, Аиса Манди, Рами Бенсебаини и Раян Аит-Нури

Меси стана първият футболист в историята, участвал на финалите на шест световни първенства. Легендата на Барселона прати топката в мрежата на Алжир още в 5-ата минута след пас на Лаутаро Мартинес, но попадението му беше отменено заради засада.

Малко по-късно алжирците помислиха, че са открили резултата, но радостта им не продължи дълго, защото и в тази ситуация имаше засада. Иначе, подаването на Ибрахим Маза към Фарес Шаиби бе много добро, а нападателят на Айнтрахт (Франкфурт) хладнокръвно преодоля Емилиано Мартинес.

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Снимки: Gettyimages