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Клозе: Ще се радвам, ако Меси счупи рекорда ми

  • 17 юни 2026 | 12:29
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Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства по футбол. 38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза тази нощ срещу Алжир. Аржентинецът вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

"Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, цитира "Оле" думите на Клозе.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на Световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.

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