Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

Нападателят на Алжир Рияд Марез коментира загубата с 0:3 от Аржентина на Световното първенство по футбол. И трите попадения отбеляза осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси. Именно неговото присъствие в състава на "албиселесте" е направило голямата разлика, смята бившият играч на Манчестър Сити.

„Беше доста труден мач срещу световните шампиони. Знаехме, че дори да играем постоянно дълго време, Аржентина може да има шанс- можеха да отбележат във всеки един момент. Точно това направиха. Имат Меси и това е разликата. Така стоят нещата“, каза Марез пред BeIn Sports.

Аржентина спечели три точки и се изкачи на първо място в Група J. Алжир е на последна позиция.

Във втория кръг на Световното първенство Аржентина ще играе срещу Австрия, докато Алжир ще се изправи срещу Йордания.

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Снимки: Imago