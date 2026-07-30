ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

ЦСКА посреща азербайджанския гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21:00 часа с първия съдийски сигнал на белгиеца Брам ван Дрише на Националния стадион "Васил Левски". Първата среща в Баку завърши 0:0 на стадион "Тофик Бахрамов".

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При равенство тази вечер ще се играят две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази и тогава, ще се изпълняват дузпи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5:0 първия си мач срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо (Киев).

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В сметките на Христо Янев се завръща камерунският халф Джеймс Ето'о, който остана извън групата за двубоя преди седмица в Баку. По всяка вероятност специалистът ще заложи на състава от първата среща, като все пак е възможно да има 1-2 промени. В шампионатния сблъсък срещу Ботев (Пловдив) Янев заложи на Жоел Цварц в атака, а след почивката пусна в игра Йоанис Питас, който се включи силно и записа гол и асистенция. На "Тофик Бахрамов" нападението от ЦСКА поведоха от първата минута Питас и Леандро Годой.

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Карабах нямаше изпитание между двата мача, като футболистите на Гурбан Гурбанов имаха цяла седмица за възстановяване и подготовка за реванша. "Конниците" имаха силни финални минути в Града на ветровете, когато сътвориха няколко опасни разбърквания пред Фьодор Лапоухов. Силно тогава се включи бразилското крило Реналдо Сифъс, който осъществи два-три отлични пробива по левия фланг. Припомняме, че през миналия сезон Карабах стигна до плейофите след основната фаза в Шампионска лига, където отстъпи пред Нюкасъл.

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На вчерашната си пресконференция наставникът на армейците призова феновете да напълнят трибуните на стадион "Васил Левски", за да може енергията на запалянковците да се прехвърли и на терена. На финала за Купата на България през май ЦСКА триумфира срещу Локомотив (Пловдив) пред 25 000 привърженици в червено.

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ЦСКА - Карабах

Съдия: Брам ван Дрише (Белгия)

Начало: 21:00 часа

Стадион: "Васил Левски", София

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