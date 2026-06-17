Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси продължава да чупи рекорд след рекорд във всяко едно от шестте издания на Световно първенство, на които е участвал.

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Така не останаха значими рекорди в историята на Мондиала, които действащият световен шампион да не е подобрил в статистическо отношение. 38-годишният Меси вече е рекордьор по голове заедно с Мирослав Клозе, като двамата имат по 16. Зад тях се нареждат Роналдо Назарио (15), Герд Мюлер (14) и Килиан Мбапе (14). Подобна е ситуацията и при асистенциите от Мондиал 1966 нататък, откогато се води официална статистика в това отношение. Нападателят поделя върховото постижение с легендарния си предшественик Диего Армандо Марадона. Техните голови пасове са по 8, като са следвани от Пиер Литбарски и Гжегож Лато, които имат по 7.

🚨🚨| Lionel Messi 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐒 every major stat at the FIFA World Cup:



→ All-time top scorer with 16 goals⁰→ All-time top assister with 8 assists⁰→ All time top goals & assists with 24 G/A⁰→ Most capped player with 27 games⁰→ Most best player of the tournament awards (2) pic.twitter.com/uZ5O9P7S7Z — CentreGoals. (@centregoals) June 17, 2026

Освен това Меси вече има общо 24 голови приноси (16 гола и 8 асистенции), с които изпревари Пеле и вече е едноличен лидер в това отношение. Досега той делеше върховото постижение с великия бразилец, койти има сбор от 21 гола и асистенции. Аржентинецът е и футболистът с най-много изиграни мачове на Световно първенство - 27, като топ 3 се допълва от Лотар Матеус (25) и Клозе (24). Също така именно капитанът на “Албиселесте” е единственият, който е печелил “Златната топка” на турнира в две различни издания - през 2014 г. и 2022 г.

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Снимки: Gettyimages