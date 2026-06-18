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Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

  • 18 юни 2026 | 11:30
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Капитанът на Англия Хари Кейн призна, че е бил мотивиран от силния старт на конкурентите си за голмайсторския приз на Мондиал 2026 – Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Нападателят на Байерн (Мюнхен) им отговори подобаващо със своите два гола за успеха с 4:2 над Хърватия.

Кейн: Контролирахме срещата
Кейн: Контролирахме срещата

„Да, разбира се, че видях головете на момчетата вчера. По принцип не обръщам голямо внимание на това какво правят другите. Но мисля, че е нормално като спортист и атлет да се опитваш да достигнеш най-високото възможно ниво. Очевидно, всички тези момчета стартираха по страхотен начин. Аз пък дълго време чаках просто да изиграя моя мач. Трябваше да чакаме шест дни за това. Така че всички ние чакахме с нетърпение да излезем на терена. Мисля, че като нападател е нормално да искам да се разпиша възможно най-скоро. Смятам, че дълбоко в съзнанието тази конкуренция ми помага да повишавам нивото си. Затова е и Световното първенство: най-добрите играчи да се представят на най-високо ниво. Така че определено е приятно, че днес вкарах два гола“, заяви Кейн, който беше определен за Играч на мача.

Меси заби единствения хеттрик в турнира до момента за успеха на Аржентина с 3:0 над Алжир, докато Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд, подобно на Кейн се отчетоха с по два гола в своите първи мачове. Французинът беше точен срещу Сенегал, а норвежецът се разписа срещу Ирак.

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Снимки: Gettyimages

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