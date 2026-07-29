16 години по-късно: Левски отново е в основна фаза на евротурнир

Левски ще играе в основна фаза на европейски клубен турнир за първи път от 16 години. “Сините” отстраниха румънския първенец Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампинската лига и в най-лошия случай ще участват в основната фаза на Лигата на конференциите. За последно Левски игра в основна фаза на евротурнир през сезон 2010/11, когато влезе в групите на Лига Европа.

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Левски може да се премести и в по-престижен турнир, като в следващата фаза на ШЛ ще срещне казахстанския Кайрат. Ако го отстранят, ще се класират минимум за основната фаза на Лига Европа.

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