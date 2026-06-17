Меси посочи в коя голяма спортна легенда вижда себе си

След като заби хеттрик за победата на Аржентина с 3:0 над Алжир и стана най-възрастният автор на хеттрик в мач от Световно първенство, Лионел Меси сподели, че в момента черпи вдъхновение от тенис легендата Рафаел Надал. Капитанът на “Албиселесте” призна, че вижда много прилики между себе си и испанеца, на когото Netflix посвети биографичен сериал, който излезе наскоро.

Лео Меси възхитен от съотборниците си

“Харесва ми да играя футбол, това е моята страст още от дете. Затова, когато съм добре, давам най-доброто от мен. Сега гледам сериала за Рафа Надал и виждам много прилики помежду ни. Мисля, че двамата много си приличаме по това, че винаги искаме да даваме максимума от себе си. Аз винаги желая да се чувствам добре и да се наслаждавам на това, което правя. Докато съм способен и в състояние да го правя, ще продължавам да съм на терена”, заяви 38-годишният Меси, след като получи заслужената си награда за Играч на мача.

🇦🇷Leo Messi habla de @RafaelNadal



“Jugar al fútbol es mi pasión. Estamos viendo la serie de Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido, siempre quiero dar el máximo.”@OndaCero_es pic.twitter.com/v2jqs4NX30 — Alberto Fernández (@afernan9) June 17, 2026

Любопитното е, че Надал е голям фен на Реал Мадрид, докато арентинецът е легенда на кръвния враг Барселона, подобно на чичото на тенисиста Мигел Анхел.

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Снимки: Gettyimages