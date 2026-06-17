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Лео Меси възхитен от съотборниците си

  • 17 юни 2026 | 11:57
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Лионел Меси благодари на феновете и своите съотборници от аржентинския национален отбор след ударния старт на защитата на титлата на Световното първенство. Южноамериканците спечелиха с 3:0 срещу Алжир, като Меси вкара и трите гола. 

„Щастлив съм от старта ни. Благодаря за цялата любов и съм горд да видя, че тази група (играчи бел.ред.) се бори по начина, по който го прави през всичките тези години“, написа той в Инстаграм. 

Следващият двубой на Аржентина е срещу Австрия на 22 юни от 20:00 часа българско време.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство
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