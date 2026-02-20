Бразилската футболна федерация поиска от ФИФА и УЕФА строги наказания за расистките обиди към Винисиус

Бразилската футболна конфедерация е написала писмо до УЕФА и ФИФА, в което подчертава необходимостта от идентифициране и наказване на всеки, виновен за обиди на расова основа срещу Винисиус Жуниор.

Както е известно, звездата на Реал Мадрид се оплака, че е бил обиждан от играча на Бенфика Джанлука Престиани по време на мача между двата отбора от плейофа в Шампионска лига във вторник. Аржентинецът отрече да е правил расистки коментари в публикация в Instagram, докато клубът му говори за „кампания за клевета“ срещу него.

Реферът Франсоа Летексие активира протокола против расизма, като прекрати играта за 10 минути, а УЕФА започна разследване на инцидента. Сега Бразилската конфедерация, водена от президента Самир Шауд, се е заела да лобира пред европейските и световните ръководни органи.

„Бразилската футболна конфедерация (CBF) поиска от ФИФА и УЕФА строгост при наказването на замесените в новия случай на расизъм, извършен срещу Винисиус Жуниор", се казва изявление на федерацията.

От централата подчертаха, че очакват ФИФА да следи случая и УЕФА да предприеме всички необходими мерки за идентифициране и наказване на виновните за расови обиди. CBF благодари за публичния жест на солидарност на президента на ФИФА Джани Инфантино.

CBF също така изпрати официално искане до УЕФА за задълбочено разследване на действията, извършени срещу Винисиус, което да вземе предвид показанията на потърпевшия и присъстващите, за да се наложат съответните наказания

В изявлението се отбелязва още: „Активирането на протокола предизвика серия от расистки обиди от страна на някои присъстващи фенове, които расово обидиха бразилския играч и издаваха маймунски звуци, както съобщиха европейски вестници.“

Съобщава се, че разследването на УЕФА, ръководено от следовател по етика и дисциплинарни въпроси, може да отнеме до три седмици. Това означава, че Винисиус и Престиани може да се изправят лице в лице отново – във втория мач от плейофите на „Сантяго Бернабеу“ в сряда, като случаят все още не е решен.

