Луда глава от малък: вижте как набеденият в расизъм Престиани се бие на юношески турнир

Аржентинският нападател на Бенфика Джанлука Престиани, който набира популярност покрай расисткия скандал с Винисиус Жуниор, се оказва със сприхав характер още от малък. Във вторник вечер той беше обвинен от аса на Реал Мадрид, че го е нарекъл “маймуна” в мача между двата тима от Шампионската лига. Престиани отрича да е казвал такова нещо.

Талантът обаче има история в разправии по терените. През пролетта на 2022-ра година играчът е с главна роля в голямо сбиване между юношеските национални отбори на Аржентина и Бразилия. Става дума за финал на турнир за подрастващи до 17 години, който се провежда ежегодно в Монтегю-Ване във Франция. Тогава аржентинците губят с 1:2 от големия съперник.

Веднага след последния съдийски сигнал футболистите се сбиват. Тогава Престиани, с №11 на гърба, тъкмо е навършил 16 години и сред най-ниските на терена. Независимо от това прави впечатление, че той е сред най-дейните в размяната на удари.

2022. O Brasil de Endrick vence a Argentina na final de um torneio Sub-17. Qual a solução pra derrota? Arrumar confusão. Briga generalizada causada pelo, agora, camisa de número 25 do Benfica.



Não sabe perder. Não sabe conviver em sociedade. Não sabe o que é ser humano. pic.twitter.com/bUYy9PTVr5 — Marcelo Raed (@marceloraed) February 18, 2026

В състава на Бразилия тогава централен нападател е Ендрик, който сега е собственост на Реал Мадрид, но е преотстъпен в Лион.