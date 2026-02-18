Популярни
Луда глава от малък: вижте как набеденият в расизъм Престиани се бие на юношески турнир

  • 18 фев 2026 | 19:27
  • 2285
  • 2
Луда глава от малък: вижте как набеденият в расизъм Престиани се бие на юношески турнир

Аржентинският нападател на Бенфика Джанлука Престиани, който набира популярност покрай расисткия скандал с Винисиус Жуниор, се оказва със сприхав характер още от малък. Във вторник вечер той беше обвинен от аса на Реал Мадрид, че го е нарекъл “маймуна” в мача между двата тима от Шампионската лига. Престиани отрича да е казвал такова нещо.

Талантът обаче има история в разправии по терените. През пролетта на 2022-ра година играчът е с главна роля в голямо сбиване между юношеските национални отбори на Аржентина и Бразилия. Става дума за финал на турнир за подрастващи до 17 години, който се провежда ежегодно в Монтегю-Ване във Франция. Тогава аржентинците губят с 1:2 от големия съперник.

Веднага след последния съдийски сигнал футболистите се сбиват. Тогава Престиани, с №11 на гърба, тъкмо е навършил 16 години и сред най-ниските на терена. Независимо от това прави впечатление, че той е сред най-дейните в размяната на удари.

В състава на Бразилия тогава централен нападател е Ендрик, който сега е собственост на Реал Мадрид, но е преотстъпен в Лион.

