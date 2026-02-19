Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 1398
  • 11

Реал Мадрид изпрати на УЕФА резултатите от своето разследване относно инцидентите по време на мача срещу Бенфика на стадион „Луж“. Срещата, която се проведе във вторник, беше първи двубой от плейофите за класиране за осминафиналите на Шампионската лига.

“Белият балет“ е събрал информация за случилото се на стадиона на Бенфика след гола на Винисиус Жуниор. Тогава двубоят беше временно прекъснат след активирането на протокола срещу расизма от страна на съдията Франсоа Летексие. Това се случи, след като бразилецът се оплака от обиди от страна на аржентинския играч на Бенфика Джанлука Престиани.

Разследването на Реал Мадрид се е съсредоточило основно върху събитията по трибуните на стадиона, където някои местни фенове са отправяли расистки жестове към играчите на мадридския тим, и по-специално към Винисиус. Клубът смята, че предполагаемите обиди от страна на Престиани към бразилеца ще бъдат трудни за доказване. Твърди се, че играчът на Бенфика многократно е наричал крилото на Реал „маймуна“, но го е правил, докато е криел лицето си с фланелката.

Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал
Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1576
  • 15
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 704
  • 0
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 3164
  • 0
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 604
  • 1
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 808
  • 0
Непобедимите от Полярния кръг

Непобедимите от Полярния кръг

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 4433
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17805
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3760
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14157
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1094
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10709
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 19009
  • 13