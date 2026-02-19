Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид изпрати на УЕФА резултатите от своето разследване относно инцидентите по време на мача срещу Бенфика на стадион „Луж“. Срещата, която се проведе във вторник, беше първи двубой от плейофите за класиране за осминафиналите на Шампионската лига.

“Белият балет“ е събрал информация за случилото се на стадиона на Бенфика след гола на Винисиус Жуниор. Тогава двубоят беше временно прекъснат след активирането на протокола срещу расизма от страна на съдията Франсоа Летексие. Това се случи, след като бразилецът се оплака от обиди от страна на аржентинския играч на Бенфика Джанлука Престиани.

🎥 Benfica fans v Real Madrid!



This is a DISGRACE! ❌



.@UEFAcom BAN THEM‼️pic.twitter.com/UfiyUbcCof — SimplyUtd (@SimplyUtd) February 18, 2026

Разследването на Реал Мадрид се е съсредоточило основно върху събитията по трибуните на стадиона, където някои местни фенове са отправяли расистки жестове към играчите на мадридския тим, и по-специално към Винисиус. Клубът смята, че предполагаемите обиди от страна на Престиани към бразилеца ще бъдат трудни за доказване. Твърди се, че играчът на Бенфика многократно е наричал крилото на Реал „маймуна“, но го е правил, докато е криел лицето си с фланелката.

