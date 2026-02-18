Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 648
  • 1

Европейската футболна централа обяви, че започва разследване на расистки скандал на мача от Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид. Беше назначен инспектор от Комисията по етика и дисциплина, който ще води разследването.

Става дума за случая, при който нападателят на Реал Винисиус обвини Джанлука Престиани от Бенфика, че го е нарекъл "маймуна”. Аржентинският футболист обаче отрича да е произнасял нещо подобно, като твърди, че никога не е бил расист.

Очаква се да бъдат разпитани и свидетели и сред тях ще бъде Килиан Мбапе, който вече заяви, че е чул Пастриани да нарича Вини "маймуна" пет пъти. От УЕФА ще говорят и с други футболисти от двата отбора, които са били в близост до инцидента, допълва БТА.

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата
Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

УЕФА предвижда тежки наказания за расизъм, като според 14 член на правилника "играч или член на техническия щаб, който обиди човешкото достойнство на индивид или група от индивиди поради следните мотиви - цвят на кожата, раса, религия, произход, пол или сексуална ориентация, ще бъде наказан минимално за 10 мача, за определен период, в който няма да играе или друга адекватна санкция".

Бенфика се защити от нападките с видео на ситуацията с Винисиус
Бенфика се защити от нападките с видео на ситуацията с Винисиус
