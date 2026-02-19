Анчелоти: Искам да подпиша за още четири години с Бразилия

Италианският селекционер Карло Анчелоти призна, че е щастлив да води националния отбор на Бразилия и заяви, че очаква да „удължи договора си с още четири години“. Бившият наставник на Милан, Ювентус, Челси, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Пари Сен Жермен пое първата си работа начело на национален отбор, когато бе поканен от "Селесао" миналото лято. Още преди да се сблъска с първите си истински предизвикателства на поста - Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада - той вече гледа към бъдещето.

„Това е нов тип работа, честно казано, бях наистина впечатлен. Искам да подновя договора си за още четири години“, сподели Анчелоти пред Movistar.

Следователно планът е да се изгради нещо готово за Световното първенство през 2030 г., както и за Копа Америка през 2028 г.

Новият договор на Анчелоти е само формалност

Той коментира и Винисиус Жуниор, когото познава още от времето си в Реал Мадрид.

"Разговарях с него. Един играч трябва да уважава треньора и съотборниците си. Той подобри значително поведението си на терена. Бразилците са много смирени, те са много различни. Вини, който идва тук, е много различен от този в Реал Мадрид на човешко ниво“, допълни специалистът.

Попитан за мнението му за вече бившия наставник на Реал Мадрид Чаби Алонсо, той заяви, че специалистът не е получил достатъчно време.

"Той срещна трудности… Духът на адаптация е много важен компонент в работата на треньора, а опитът да пресъздадеш определена среда изисква време, което невинаги получаваш", смята италианецът.

66-годишният специалист е записал две победи, едно равенство и една загуба, откакто подписа договора си с Бразилия през май 2025 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago