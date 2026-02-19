Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Искам да подпиша за още четири години с Бразилия

Анчелоти: Искам да подпиша за още четири години с Бразилия

  • 19 фев 2026 | 23:30
  • 571
  • 0
Анчелоти: Искам да подпиша за още четири години с Бразилия

Италианският селекционер Карло Анчелоти призна, че е щастлив да води националния отбор на Бразилия и заяви, че очаква да „удължи договора си с още четири години“. Бившият наставник на Милан, Ювентус, Челси, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Пари Сен Жермен пое първата си работа начело на национален отбор, когато бе поканен от "Селесао" миналото лято. Още преди да се сблъска с първите си истински предизвикателства на поста - Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада - той вече гледа към бъдещето.

„Това е нов тип работа, честно казано, бях наистина впечатлен. Искам да подновя договора си за още четири години“, сподели Анчелоти пред Movistar.

Следователно планът е да се изгради нещо готово за Световното първенство през 2030 г., както и за Копа Америка през 2028 г.

Новият договор на Анчелоти е само формалност
Новият договор на Анчелоти е само формалност

Той коментира и Винисиус Жуниор, когото познава още от времето си в Реал Мадрид.

"Разговарях с него. Един играч трябва да уважава треньора и съотборниците си. Той подобри значително поведението си на терена. Бразилците са много смирени, те са много различни. Вини, който идва тук, е много различен от този в Реал Мадрид на човешко ниво“, допълни специалистът.

Попитан за мнението му за вече бившия наставник на Реал Мадрид Чаби Алонсо, той заяви, че специалистът не е получил достатъчно време.

"Той срещна трудности… Духът на адаптация е много важен компонент в работата на треньора, а опитът да пресъздадеш определена среда изисква време, което невинаги получаваш", смята италианецът.

66-годишният специалист е записал две победи, едно равенство и една загуба, откакто подписа договора си с Бразилия през май 2025 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1277
  • 0
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 6965
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 2209
  • 4
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11150
  • 1
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13829
  • 5
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 3150
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33073
  • 240
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2084
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 892
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13829
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11150
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4108
  • 3