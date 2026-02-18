Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал

Колегите от португалското издание "А Bola" публикуваха любопитен материал, внасящ още яснота по големия расистки скандал по време на мача Бенфика - Реал Мадрид снощи. Както е известно, звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор обвини в расистки обиди съперника си Джанлука Престиани - по точно използването на думата "маймуна" по адрес на бразилеца.

Часове след последния съдийски сигнал, когато полемиката продължава да предизвиква много коментари, специалистът по четене по устни Густаво Мачадо публикува в социалната мрежа X видео, в което дублира какво е казал бразилецът веднага след попадението си, репликите към аржентинския футболист на Бенфика и думите на Винисиус към главния съдия на двубоя Франсоа Летексие.

„Говори, по дяволите!“; е изрекъл Вини Жуниор, малко след празненството си за отбелязаното красиво попадение на "Луж", питайки съдията защо е получил жълт картон: „Защо? Защо ми даде картон? Шегуваш ли се? Защо на мен? Защо?“

Веднага след това бразилецът е разговарял с Престиани, разяснява специалистът по четене на устни. „Млъкни, глупако! Млъкни, ш*баняко!“, крещи Винисиус, преди да чуе предполагаемите расистки обиди от аржентинеца и да се затича към Летексие.

O caso de r4c1smo do Vinicius Jr! DUBLADO! pic.twitter.com/LxwMCCg2GV — Gustavo Machado (@gustavomachadog) February 18, 2026

„Съдия! Той ме нарече маймуна! Нарече ме маймуна!“, е повтаряло крилото на Реал Мадрид, сочейки към играча на Бенфика, като малко след това е повторил същата фраза на Николас Отаменди. „Знам какво каза. Аз получих жълт картон, а той не?! Само аз видях жълтия картон...“, оплакал се е още Вини Жуниор.

В друго видео, публикувано бразилският актьор и дубльор Густаво Мачадо обяснява как работи процесът на дублиране. „Гледам видеото на повторение хиляди пъти, приближавам зоната на устата на играчите и забавям кадрите“, обяснява той.

„Гледам, докато не разбера какво се казва. И тогава вече мога да „уловя“ думите от пръв поглед. Много хора казват, че дублирам играчи с гръб или със закрито лице, но аз използвам други видеа, от други ъгли. Независимо дали е от фен, който е снимал на стадиона, от журналист или от самото предаване, което има различни ъгли при повторенията“, разяснява бразилският актьор и дубльор.