  Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал

  • 18 фев 2026 | 20:38
Колегите от португалското издание "А Bola" публикуваха любопитен материал, внасящ още яснота по големия расистки скандал по време на мача Бенфика - Реал Мадрид снощи. Както е известно, звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор обвини в расистки обиди съперника си Джанлука Престиани - по точно използването на думата "маймуна" по адрес на бразилеца.

Часове след последния съдийски сигнал, когато полемиката продължава да предизвиква много коментари, специалистът по четене по устни Густаво Мачадо публикува в социалната мрежа X видео, в което дублира какво е казал бразилецът веднага след попадението си, репликите към аржентинския футболист на Бенфика и думите на Винисиус към главния съдия на двубоя Франсоа Летексие.

„Говори, по дяволите!“; е изрекъл Вини Жуниор, малко след празненството си за отбелязаното красиво попадение на "Луж", питайки съдията защо е получил жълт картон: „Защо? Защо ми даде картон? Шегуваш ли се? Защо на мен? Защо?“

Веднага след това бразилецът е разговарял с Престиани, разяснява специалистът по четене на устни. „Млъкни, глупако! Млъкни, ш*баняко!“, крещи Винисиус, преди да чуе предполагаемите расистки обиди от аржентинеца и да се затича към Летексие.

„Съдия! Той ме нарече маймуна! Нарече ме маймуна!“, е повтаряло крилото на Реал Мадрид, сочейки към играча на Бенфика, като малко след това е повторил същата фраза на Николас Отаменди. „Знам какво каза. Аз получих жълт картон, а той не?! Само аз видях жълтия картон...“, оплакал се е още Вини Жуниор.

В друго видео, публикувано бразилският актьор и дубльор Густаво Мачадо обяснява как работи процесът на дублиране. „Гледам видеото на повторение хиляди пъти, приближавам зоната на устата на играчите и забавям кадрите“, обяснява той.

„Гледам, докато не разбера какво се казва. И тогава вече мога да „уловя“ думите от пръв поглед. Много хора казват, че дублирам играчи с гръб или със закрито лице, но аз използвам други видеа, от други ъгли. Независимо дали е от фен, който е снимал на стадиона, от журналист или от самото предаване, което има различни ъгли при повторенията“, разяснява бразилският актьор и дубльор.

