Медведев разби Дрейпър в първия сет и не го остави до края

  • 13 март 2026 | 04:36
  • 455
  • 0
Руснакът Даниил Медведев се класира за 1/2-финалите в силния турнир на ATP Индиън Уелс от сериите “Мастърс-1000” след победа с 6:1 7:5 срещу Джак Дрейпър от Великобритания за 77 минути.

Това бе едва втори сблъсък между двамата, като състезателят от Източна Европа бе спечелил и при първата им среща с чиста победа по време на турнира в Рим, Италия, през 2024 г.

Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение
Зверев е първият полуфиналист след бой по Фис и лично постижение

Медведев показа изключително мощна игра от сервис и реализира 10 аса. Той бе и много добър на посрещане, тъй като неговият съперник стигна едва до 3 точки, спечелени директно от начален удар. Също така състезателят от Острова не успя да направи нито един пробив, докато реализира 3 от 5 възможности за брейк.

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

В спор за място на големия финал Даниил Медведев ще спори с по-силния измежду световния номер едно Карлос Алкарас от Испания и британеца Камерън Нори.

Другият 1/2-финален сблъсък ще представлява мега шоуто между Яник Синер от Италия и Александър Зверев от Германия.

