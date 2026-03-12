Популярни
В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
Днес ще се изиграят първите мачове от осминафиналите в Лига Европа. Програмата ще започне с 4 срещи от 19:45 часа, като най-голям интерес от тях предизвиква италианското дерби Болоня - Рома. И двата тима допуснаха поражения в последния кръг от Серия "А", но са много мотивирани да продължат напред във втория по сила европейски клубен турнир.

Астън Вила ще гостува на Лил в опит да вземе реванш от "песовете" за отпадането на четвъртфиналите в Лигата на конференциите през 2024 година. Панатинайкос ще е домакин на Бетис, а Щутгарт ще посрещне Порто в друг мач между отбори с амбиции да стигнат до финала в надпреварата.

Късните двубои са от 22:00 часа. Нотингам Форест излиза у дома срещу Мидтиланд и ще се стреми да вземе преднина преди реванша в Дания. Селта пък ще е домакин на Лион, който по традиция се представя силно в евротурнирите.

След акто елиминира Лудогорец в плейофния кръг, Ференцварош ще премери сили с Брага, а първият мач е в Будапеща. Интересен ще е и сблъсъкът между Генк и Фрайбург.

