ФИФА се кани да наказва за говорене със закрита уста

Във ФИФА се обсъжда възможността в бъдеще футболисти да бъдат наказвани за обръщение към противници със закрита уста, какъвто например беше случаят с Джанлука Престиани спрямо Винисиус Жуниор по време на мача Бенфика - Реал Мадрид от шампионската лига във вторник. Това потвърди бившият национал на Франция Микаел Силвестър, който в момента е един от 16-те членове на Панела на гласа на играчите към световната централа. Според него в разговора между аржентинеца и бразилеца е имало явна омраза.

“Групата в WhatsApp на нашия Панел е много активна, докато се опитваме да намерим начини да санкционираме играчи, които говорят със закрита уста - заяви Силвестър пред “Скай Спортс”. - Едно е, ако говориш за тактика със съотборници или водиш непринуден разговор, но друго е, когато е налице проява на омраза между играчите, особено от единия към другия, и може би трябва да наказваме този тип поведение. Независимо дали си слагаш ръце пред устата, или я покриваш с фланелката, както той (Престиани) направи.”

Той все пак уточнява, че възможността за санкциониране на този тип поведение би отнело време: „Трябва също така да видим с реферите какво могат или не могат да направят на терена.”

В този конкретен случай бившият играч на Манчестър Юнайтед, Интер и Арсенал, наред с други, обяснява, че въпреки че „има някои свидетели - като Килиан Мбапе, който каза, че е чул какво е казал играчът на Бенфика“, ще бъде трудно да се приложат конкретни санкции.

Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист

„Сложно е за съдията да има доказателства за случилото се, за да бъде разследването бързо, защото реваншът е след седем дни и ако междувременно нещо бъде доказано, играчът не трябва да играе и трябва да получи голямо наказание“, обясни Силвестър.

Панелът на гласа на играчите беше създаден от ФИФА миналата година с 16 бивши играчи от различен етнически произход и националности, обхващащи шестте конфедерации, за да наблюдават и съветват относно прилагането на инициативи и действия, предприети в рамките на глобалната позиция срещу расизма, както обяснява самата организация, която управлява световния футбол. Освен Силвестър, Джордж Уеа, Дидие Дрогба, Мирайлдес Формига и Блес Матюиди са други бивши футболисти, които съставляват панела.