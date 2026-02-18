Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. ФИФА се кани да наказва за говорене със закрита уста

ФИФА се кани да наказва за говорене със закрита уста

  • 18 фев 2026 | 20:59
  • 952
  • 1

Във ФИФА се обсъжда възможността в бъдеще футболисти да бъдат наказвани за обръщение към противници със закрита уста, какъвто например беше случаят с Джанлука Престиани спрямо Винисиус Жуниор по време на мача Бенфика - Реал Мадрид от шампионската лига във вторник. Това потвърди бившият национал на Франция Микаел Силвестър, който в момента е един от 16-те членове на Панела на гласа на играчите към световната централа. Според него в разговора между аржентинеца и бразилеца е имало явна омраза.

“Групата в WhatsApp на нашия Панел е много активна, докато се опитваме да намерим начини да санкционираме играчи, които говорят със закрита уста - заяви Силвестър пред “Скай Спортс”. - Едно е, ако говориш за тактика със съотборници или водиш непринуден разговор, но друго е, когато е налице проява на омраза между играчите, особено от единия към другия, и може би трябва да наказваме този тип поведение. Независимо дали си слагаш ръце пред устата, или я покриваш с фланелката, както той (Престиани) направи.”

Той все пак уточнява, че възможността за санкциониране на този тип поведение би отнело време: „Трябва също така да видим с реферите какво могат или не могат да направят на терена.”

В този конкретен случай бившият играч на Манчестър Юнайтед, Интер и Арсенал, наред с други, обяснява, че въпреки че „има някои свидетели - като Килиан Мбапе, който каза, че е чул какво е казал играчът на Бенфика“, ще бъде трудно да се приложат конкретни санкции.

Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист
Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист

„Сложно е за съдията да има доказателства за случилото се, за да бъде разследването бързо, защото реваншът е след седем дни и ако междувременно нещо бъде доказано, играчът не трябва да играе и трябва да получи голямо наказание“, обясни Силвестър.

Панелът на гласа на играчите беше създаден от ФИФА миналата година с 16 бивши играчи от различен етнически произход и националности, обхващащи шестте конфедерации, за да наблюдават и съветват относно прилагането на инициативи и действия, предприети в рамките на глобалната позиция срещу расизма, както обяснява самата организация, която управлява световния футбол. Освен Силвестър, Джордж Уеа, Дидие Дрогба, Мирайлдес Формига и Блес Матюиди са други бивши футболисти, които съставляват панела.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

  • 18 фев 2026 | 21:46
  • 2327
  • 2
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

  • 18 фев 2026 | 21:40
  • 515
  • 0
Играят се и късните плейофи в ШЛ, ранен гол за Атлетико в Брюж

Играят се и късните плейофи в ШЛ, ранен гол за Атлетико в Брюж

  • 18 фев 2026 | 21:39
  • 13454
  • 8
Уулвърхамптън 0:1 Арсенал

Уулвърхамптън 0:1 Арсенал

  • 18 фев 2026 | 22:15
  • 2002
  • 2
Милан 0:1 Комо, нов пропуск за гостите

Милан 0:1 Комо, нов пропуск за гостите

  • 18 фев 2026 | 21:49
  • 1358
  • 2
Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

  • 18 фев 2026 | 22:00
  • 1623
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

  • 18 фев 2026 | 22:00
  • 1623
  • 3
Уулвърхамптън 0:1 Арсенал

Уулвърхамптън 0:1 Арсенал

  • 18 фев 2026 | 22:15
  • 2002
  • 2
Милан 0:1 Комо, нов пропуск за гостите

Милан 0:1 Комо, нов пропуск за гостите

  • 18 фев 2026 | 21:49
  • 1358
  • 2
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 77037
  • 281
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 25623
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 14310
  • 1