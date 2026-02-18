Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа сподели мнението си за мача с Бенфика от плейофния кръг на Шампионската лига. "Белият балет" изкова ценен успех с 1:0 на "Луш", но срещата бе помрачена от твърдението на Винисиус, че е бил обиждан на расистка основа от Престиани. Наставникът нямаше как да подмине този инцидент.

"Трябва да попитате играчите на Бенфика, това не е въпрос към мен. Мисля, че всички видяха какво се случи с Престиани. Той сложи фланелката си в устата си и сега трябва да попитате него. Това, което Вини каза, не е важно. Мисля, че трябва да се борим срещу расизма. Това е най-важното нещо във футбола в момента. Подкрепяме Вини, разбира се... Трябва да се борим срещу този тип поведение и да се концентрираме върху футбола, но първо трябва да се борим с неща като тези. Трябва да се борим, особено футболистите. Ако не се уважаваме един друг, е трудно. Говорихме с Винисиус. Той искаше да играе, искаше да помогне на отбора. Искаше да остане на терена и се борихме до края", заяви Арбелоа.

След това той коментира и самия мач.

"Изиграхме много сериозен мач. Знаехме, че на „Луш“ се гостува трудно, но контролирахме темпото през по-голямата част от времето. Отборът показа зрялост, която е необходима в елиминационната фаза на Шампионската лига", допълни испанецът.

Той обаче е наясно, че тимът му има още работа за вършене в реванша.

"Това е само първата крачка. Резултатът 1:0 ни дава предимство, но нищо не е приключило. Най-много ме радва фактът, че запазихме суха мрежа, което срещу отбор като Бенфика е изключително трудно. Всички се раздадоха докрай. В такива вечери не става въпрос само за техника, а за характер. Гордея се с начина, по който момчетата останаха концентрирани въпреки всичко, което се случваше извън играта", завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages