Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 104
  • 0

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа сподели мнението си за мача с Бенфика от плейофния кръг на Шампионската лига. "Белият балет" изкова ценен успех с 1:0 на "Луш", но срещата бе помрачена от твърдението на Винисиус, че е бил обиждан на расистка основа от Престиани. Наставникът нямаше как да подмине този инцидент.

"Трябва да попитате играчите на Бенфика, това не е въпрос към мен. Мисля, че всички видяха какво се случи с Престиани. Той сложи фланелката си в устата си и сега трябва да попитате него. Това, което Вини каза, не е важно. Мисля, че трябва да се борим срещу расизма. Това е най-важното нещо във футбола в момента. Подкрепяме Вини, разбира се... Трябва да се борим срещу този тип поведение и да се концентрираме върху футбола, но първо трябва да се борим с неща като тези. Трябва да се борим, особено футболистите. Ако не се уважаваме един друг, е трудно. Говорихме с Винисиус. Той искаше да играе, искаше да помогне на отбора. Искаше да остане на терена и се борихме до края", заяви Арбелоа.

След това той коментира и самия мач.

"Изиграхме много сериозен мач. Знаехме, че на „Луш“ се гостува трудно, но контролирахме темпото през по-голямата част от времето. Отборът показа зрялост, която е необходима в елиминационната фаза на Шампионската лига", допълни испанецът.

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Той обаче е наясно, че тимът му има още работа за вършене в реванша.

"Това е само първата крачка. Резултатът 1:0 ни дава предимство, но нищо не е приключило. Най-много ме радва фактът, че запазихме суха мрежа, което срещу отбор като Бенфика е изключително трудно. Всички се раздадоха докрай. В такива вечери не става въпрос само за техника, а за характер. Гордея се с начина, по който момчетата останаха концентрирани въпреки всичко, което се случваше извън играта", завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 1005
  • 1
Спалети: Направихме три крачки назад

Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 370
  • 0
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 549
  • 1
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 3262
  • 3
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 24423
  • 196
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 9043
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 24423
  • 196
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 19527
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 33865
  • 74
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 9043
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 62013
  • 154
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 28363
  • 21