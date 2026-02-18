Световната преса за расисткия скандал на Бенфика - Реал Мадрид

Международната преса реагира на разралия се пореден расистки скандал, свързан с Винисиус", по време на вчерашния двубой между Реал Мадрид и Бенфика на „Да Луж“. Бразилецът обвини Джанлука Престиани, че го е нарекъл "маймуна", а срещата бе временно прекратена. Впоследствие на страната на крилото твърдо застана и Килиан Мбапе, който от своя страна бе заснет също да обижда аржентинеца, наричайки го "ши*ан расист".

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Самият Престиани пък отрече да е използвал расистки обиди към Винисиус.

Престиани: Не съм расист

Аржентинският вестник Olé определи случилото се на „Да Луж“ като „скандал“. „Нападателят на Реал Мадрид обвини аржентинеца, че уж го е нарекъл „маймуна“ след гола за 1:0 срещу Бенфика“, пише изданието.

Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист

Друга аржентинска медия, TyC Sports, също описва сблъсъка като „скандал“: „Бразилецът обвини аржентинеца, че го е нарекъл „маймуна“, но ВАР не успя да потвърди това и съдията само го предупреди“.

Мбапе защити Винисиус: Расизмът и провокацията са две много различни неща

В Бразилия Globo Esporte започва с предполагаемата атака срещу Винисиус: „След като страстите се успокоиха и мачът беше напът да се поднови, Вини Жуниор се възмути от протест от скамейката и подаде оплакване за расизъм пред съдията. Отново настана всеобщо вълнение“.

„Винисиус Жуниор тъкмо беше извел Реал Мадрид напред, когато беше конфронтиран от Престиани, който вдигна фланелката си до устата, преди да каже нещо на нападателя“, разказва Sky Sports.

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Английската медия BBC цитира изявленията на главните действащи лица и подчертава думите на Трент Александър-Арнолд пред Amazon Prime: „Това е позор за футбола“.

Във Франция L’Équipe също изтъква фигурата на Винисиус на фона на атаките и страхотния гол: „Решаващ, атакуван и обиждан“.

„Адът се отприщи, след като бразилецът отбеляза зрелищен гол срещу Бенфика“, отбелязва португалското издание A Bola.

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Вестник Record, също от Португалия, подчертава „огромното объркване“ след гола на Винисиус, предизвикано от сблъсъка с Престиани.

„Предполагаема расистка обида към Винисиус засенчва победата на Мадрид“, изтъква The Guardian в Англия.

В Германия вестник Bild открива заглавната си страница с предполагаемата расистка атака на Престиани срещу Винисиус. „Престиани умишлено си закрива устата с фланелката, преди да говори“, коментират те.

La Gazzetta dello Sport също поставя акцент върху свадата, а не върху резултата от мача. Те посочват празнуването на Винисиус: „Бразилецът се поддаде на провокациите на противниковата публика, вбесявайки съперниковия отбор и дори Моуриньо. Съдията му показа жълт картон, но след това спря мача, прилагайки антирасисткия протокол. Играта беше подновена, след като поведението на португалския нападател беше преразгледано“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages