  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика се защити от нападките с видео на ситуацията с Винисиус

Бенфика се защити от нападките с видео на ситуацията с Винисиус

  • 18 фев 2026 | 09:48
  • 623
  • 0

От Бенфика пуснаха видеоклип в профилите си в социалните мрежи с цел да защитят играча си Джанлука Престиани, който бе обвинен от голмайстора на Реал Мадрид Винисиус Жуниор в расистка обида и, че е нарекъл "маймуна" в мача от Шампионската лига, завършил 1:0 за испанския гранд.

Според клуба от Лисабон играчите на Реал Мадрид не са можели да чуят евентуалните думи на аржентинския халф на Бенфика заради глъчката на стадиона. От видеото обаче се чуват обиди към бразилеца от скамейката на Бенфика, като той се усмихва в отговор. "Както показват и кадрите и заради разстоянието играчите на Реал Мадрид не са могли да чуят това, което претендират, че са чули", пишат от Бенфика.

На кадрите се вижда, че бразилецът Винисиус се приближава към Престиани, който е вдигнал фланелката пред устата си. Евентуалните думи на аржентинеца не се чуват от видеото, а Винисиус е единственият, който реагира за разлика от близко стоящите си съотборници - Едуардо Камавинга и Килиан Мбапе, които изглеждат изненадани от действията му.

Според самия Престиани той не е произнесъл думата "маймуна" по адрес на Винисиус, а французинът на Реал Орелиан Чуамени по-скоро твърди, че чува "пе*ераст" (б. а. - maricon на испански език). Мбапе обаче беше категоричен. "Номер 25 от Бенфика, на когото не искам да споменавам името, защото не го заслужава, започна да обижда. Това се случва във футбола. След това сложи фланелката си върху устата, за да каже, че Винисиус е маймуна. Пет пъти го каза. Аз го чух, както и играчите на Бенфика", заяви френският национал.

Снимки: Gettyimages

