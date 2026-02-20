Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Неймар заговори за възможно прекратяване на кариерата си през тази година

Неймар заговори за възможно прекратяване на кариерата си през тази година

  • 20 фев 2026 | 11:28
  • 231
  • 0
Неймар заговори за възможно прекратяване на кариерата си през тази година

Постепенно възстановявайки се след няколко контузии и операция, Неймар допусна възможността да се оттегли от футбола в края на настоящия си договор със Сантос, който ще изтече през декември. Бразилският национал, който в момента е на 34 години, разкри в интервю за CazéTV, че Световното първенство – от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада – е голямата му цел за близкото бъдеще, но в зависимост от физическото му състояние, може дори да окачи бутонките в края на годината.

„Не знам какво ще се случи оттук нататък, нито каква ще бъде тази година. Може да се случи през декември да ми се прииска да се оттегля. Живея година за година. Тази е много важна, не само за Сантос, но и за бразилския национален отбор и за мен, това е много голямо предизвикателство“, призна той.

Припомняме, че Неймар не е играл за националния отбор от октомври 2023 г., когато получи тежка контузия на коляното в мач срещу Уругвай. Завръщането му в неговия роден клуб през януари 2025 г. беше белязано от няколко контузии, въпреки че успя да помогне на отбора да запази мястото си. През декември той отново претърпя операция на лявото коляно, в опит да бъде в най-добро състояние, за да осъществи целта си да играе на Световното първенство.

Неймар, който има 128 мача и 79 гола за Бразилия, също така как процедира със завръщането си на терена. „Исках да се върна на 100% този сезон, затова бях пощаден в някои мачове. Знам, че много хора говорят глупости и не знаят ежедневието, но трябва да се справя с това. Сантос разработи отличен план в тази посока. Разбира се, исках да се върна, за да помогна на отбора си, но в крайна сметка предпочетох да бъда пощаден, за да се върна на 100%, без болка, без страх“, обясни той.

Нападателят се завърна в игра в понеделник в щатския шампионат на Сао Пауло и изрази задоволство от представянето си. „Успях да се върна добре в последния мач. Щастлив съм и облекчен, че се върнах малко по-добре от преди. Очевидно, трябва да възстановя малко повече ритъм, но с постоянство ще достигна 100%“, заключи той, подчертавайки, че бъдещето ще бъде решено от неговия инстинкт: „Живея година за година. Сърцето ми ще реши. Ден за ден.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Горетцка дава приоритет на Арсенал

Горетцка дава приоритет на Арсенал

  • 20 фев 2026 | 09:37
  • 2126
  • 0
Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 3009
  • 0
Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

  • 20 фев 2026 | 07:02
  • 1774
  • 0
Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

  • 20 фев 2026 | 05:03
  • 5923
  • 1
Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

  • 20 фев 2026 | 04:40
  • 3132
  • 0
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 5367
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4577
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6737
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91212
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 7997
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6862
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 66951
  • 38