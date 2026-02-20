Неймар заговори за възможно прекратяване на кариерата си през тази година

Постепенно възстановявайки се след няколко контузии и операция, Неймар допусна възможността да се оттегли от футбола в края на настоящия си договор със Сантос, който ще изтече през декември. Бразилският национал, който в момента е на 34 години, разкри в интервю за CazéTV, че Световното първенство – от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада – е голямата му цел за близкото бъдеще, но в зависимост от физическото му състояние, може дори да окачи бутонките в края на годината.

„Не знам какво ще се случи оттук нататък, нито каква ще бъде тази година. Може да се случи през декември да ми се прииска да се оттегля. Живея година за година. Тази е много важна, не само за Сантос, но и за бразилския национален отбор и за мен, това е много голямо предизвикателство“, призна той.

“I don't know what's going to happen from now on, I don't know about next year. It could be that December rolls around and I decide to retire. We'll see what my heart decides. I live day by day.” pic.twitter.com/yEbAF9DPOD — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 20, 2026

Припомняме, че Неймар не е играл за националния отбор от октомври 2023 г., когато получи тежка контузия на коляното в мач срещу Уругвай. Завръщането му в неговия роден клуб през януари 2025 г. беше белязано от няколко контузии, въпреки че успя да помогне на отбора да запази мястото си. През декември той отново претърпя операция на лявото коляно, в опит да бъде в най-добро състояние, за да осъществи целта си да играе на Световното първенство.

Неймар, който има 128 мача и 79 гола за Бразилия, също така как процедира със завръщането си на терена. „Исках да се върна на 100% този сезон, затова бях пощаден в някои мачове. Знам, че много хора говорят глупости и не знаят ежедневието, но трябва да се справя с това. Сантос разработи отличен план в тази посока. Разбира се, исках да се върна, за да помогна на отбора си, но в крайна сметка предпочетох да бъда пощаден, за да се върна на 100%, без болка, без страх“, обясни той.

“This year is very important for Santos and Brasil. There is a World Cup, an enormous challenge for me. I wanted to play this season totally at 100% so I missed the first few matches. I need time to gain rhythm, but I am not feeling pain or having any fear.” pic.twitter.com/C1wgayJcz1 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 20, 2026

Нападателят се завърна в игра в понеделник в щатския шампионат на Сао Пауло и изрази задоволство от представянето си. „Успях да се върна добре в последния мач. Щастлив съм и облекчен, че се върнах малко по-добре от преди. Очевидно, трябва да възстановя малко повече ритъм, но с постоянство ще достигна 100%“, заключи той, подчертавайки, че бъдещето ще бъде решено от неговия инстинкт: „Живея година за година. Сърцето ми ще реши. Ден за ден.“

Снимки: Gettyimages