Инфантино: В нашия спорт и в обществото няма абсолютно никакво място за расизъм

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също взе отношение относно расисткия скандал по време на мача Бенфика – Реал Мадрид (0:1) снощи в Шампионската лига. Както е известно, Винисиус Жуниор обвини младия футболист на португалците Джанлука Престиани, че е бил наречен от играча на Бенфика с думата „маймуна“.

FIFA President Gianni Infantino:



“I was shocked and saddened to see the incident of alleged racism towards Vinícius Júnior in the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF.



There is absolutely no room for racism in our sport and in society – we need… — FIFA Media (@fifamedia) February 18, 2026

По този повод Инфантино написа в профила си в социалните мрежи:

„Бях шокиран и натъжен да видя инцидента с предполагаемия расизъм спрямо Винисиус Жуниор в мача от Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид.

Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

В нашия спорт и в обществото няма абсолютно никакво място за расизъм – всички заинтересовани страни трябва да предприемат действия и да потърсят отговорност от виновните.

В ФИФА, чрез Глобалната кампания срещу расизма и Панела на гласа на играчите, ние сме ангажирани да гарантираме, че играчите, официалните лица и феновете са уважавани и защитени и че се предприемат подходящи действия, когато възникнат инциденти. Поздравявам съдията Франсоа Летексие за активирането на антирасисткия протокол, като използва жест с ръка, за да спре мача и да се справи със ситуацията.

Бенфика с декларация: Престиани е жертва на клеветническа кампания

ФИФА и футболът изразяват пълна солидарност с жертвите на расизъм и всяка форма на дискриминация. Винаги ще продължавам да повтарям: Не на расизма! Не на всяка форма на дискриминация!“.

Снимки: Imago