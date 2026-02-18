Инфантино: В нашия спорт и в обществото няма абсолютно никакво място за расизъм

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също взе отношение относно расисткия скандал по време на мача Бенфика – Реал Мадрид (0:1) снощи в Шампионската лига. Както е известно, Винисиус Жуниор обвини младия футболист на португалците Джанлука Престиани, че е бил наречен от играча на Бенфика с думата „маймуна“.
По този повод Инфантино написа в профила си в социалните мрежи:
„Бях шокиран и натъжен да видя инцидента с предполагаемия расизъм спрямо Винисиус Жуниор в мача от Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид.
В нашия спорт и в обществото няма абсолютно никакво място за расизъм – всички заинтересовани страни трябва да предприемат действия и да потърсят отговорност от виновните.
В ФИФА, чрез Глобалната кампания срещу расизма и Панела на гласа на играчите, ние сме ангажирани да гарантираме, че играчите, официалните лица и феновете са уважавани и защитени и че се предприемат подходящи действия, когато възникнат инциденти. Поздравявам съдията Франсоа Летексие за активирането на антирасисткия протокол, като използва жест с ръка, за да спре мача и да се справи със ситуацията.
ФИФА и футболът изразяват пълна солидарност с жертвите на расизъм и всяка форма на дискриминация. Винаги ще продължавам да повтарям: Не на расизма! Не на всяка форма на дискриминация!“.
