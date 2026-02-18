Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо бе бесен след загубата с 0:1 от Реал Мадрид в първия мач между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига. Той не сдържа нервите си още на терена и бе изгонен от съдията. Срещата ще се запомни с расисткия скандал, свързан с Винисиус, който обвини Престиани, че го е обиждал на расистка основа. Специалния обаче не вярва на бразилеца и се запита защо подобни неща се случват постоянно с него на всеки стадион.

"Има нещо сбъркано, защото това се случва на всеки стадион. На всеки стадион, на който играе Винисиус, винаги нещо се случва. Винаги. Казах на Вини: когато вкараш такъв гол, просто празнувай и се върни назад. Този клуб има Еузебио за легенда – чернокож играч. Последното нещо, което е този клуб, е да бъде расистки", отсече Моуриньо.

След това той коментира изгонването си от резервната скамейка: "Изгониха ме, защото казах на съдията истината, а те не обичат да я слушат".

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Накрая той сподели няколко думи и за самия мач.

"Беше добър мач в първите 50 минути. Вярвам, че милиони хора по света гледаха – невероятен гол и след това всичко приключи", завърши Специалния.

