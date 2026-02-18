Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 1002
  • 1

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо бе бесен след загубата с 0:1 от Реал Мадрид в първия мач между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига. Той не сдържа нервите си още на терена и бе изгонен от съдията. Срещата ще се запомни с расисткия скандал, свързан с Винисиус, който обвини Престиани, че го е обиждал на расистка основа. Специалния обаче не вярва на бразилеца и се запита защо подобни неща се случват постоянно с него на всеки стадион.

"Има нещо сбъркано, защото това се случва на всеки стадион. На всеки стадион, на който играе Винисиус, винаги нещо се случва. Винаги. Казах на Вини: когато вкараш такъв гол, просто празнувай и се върни назад. Този клуб има Еузебио за легенда – чернокож играч. Последното нещо, което е този клуб, е да бъде расистки", отсече Моуриньо.

След това той коментира изгонването си от резервната скамейка: "Изгониха ме, защото казах на съдията истината, а те не обичат да я слушат".

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Накрая той сподели няколко думи и за самия мач.

"Беше добър мач в първите 50 минути. Вярвам, че милиони хора по света гледаха – невероятен гол и след това всичко приключи", завърши Специалния.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 104
  • 0
Спалети: Направихме три крачки назад

Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 370
  • 0
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 549
  • 1
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 3261
  • 3
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 24422
  • 196
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 9042
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 24422
  • 196
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 19525
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 33865
  • 74
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 9042
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 62011
  • 154
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 28362
  • 21