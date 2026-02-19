Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Легендата Чилаверт: Мбапе говори за ценности, а живее с травестит

Легендата Чилаверт: Мбапе говори за ценности, а живее с травестит

  • 19 фев 2026 | 16:55
  • 1778
  • 5

Легендарният парагвайски вратар от миналото Хосе Луис Чилаверт взе страната на футболиста на Бенфика в спора с Реал Мадрид. Според него Джанлука Престиани е по-скоро жертвата, защото Винисиус Жуниор първи го бил обидил. Освен това той нападна и Килиан Мбапе, който ревностно защитаваше своя съотборник в мача от Шампионската лига.

“Какво може да каже Мбапе? Той говори за ценности и всичко останало, но живее с травестит. Това не е нормално. Всеки може да прави с живота си каквото си иска, но не е нормално мъж да живее с травестит. Най-доброто, което човек може да има до себе си, е жена”, коментира Чилаверт пред Radio Rivadavia.

Бившият страж, който има 74 мача за националния отбор на Парагвай, визираше модела Инес Рау, с която Мбапе беше свързван през 2022 г.

Чилаверт говори и конкретно за скандала между Престиани и Винисиус: “Солидарен съм с Престиани, защото Винисиус е първият, който обижда всички. Ако човек погледне камерата, първо той го нарича „страхливец“. Първата обида дойде от страна на чернокожия играч.”

Парагваецът призова Бенфика да защити Престиани и заяви, че УЕФА не трябва да наказва аржентинеца. Според Чилаверт ако Престиани бъде санкциониран, това „би дало възможност на гей, лесбийската и други подобни общности да бъдат пример за подражание. Футболът е място, където играят мъже и където преди си казвахме всичко. Откакто сложиха микрофони и видео, той се изнежи“, недоволен е Чилаверт.

„Проблемът е много дълбок: светът, в който живеем днес, има къса памет. Имаше един мач между Бразилия и Испания, в който камера на Netflix снимаше Винисиус и той каза през сълзи, че би искал футбол, в който чернокожите да могат да живеят по-добре. Самият той дискриминираше. Той какво иска, ние, белите, да живеем зле ли?“, подчерта парагваецът, като отбеляза, че всички расистки инциденти във футбола „се раждат в Европа“.

Чилаверт е взел на мушка Винисиус още от 2024 г. насам, когато заяви: „Нека той да не се държи като п*дал, футболът е за мъже“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 3841
  • 48
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1181
  • 0
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 2667
  • 15
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 5494
  • 1
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 880
  • 2
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23391
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6308
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16133
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3087
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14317
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22974
  • 14