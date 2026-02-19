Легендата Чилаверт: Мбапе говори за ценности, а живее с травестит

Легендарният парагвайски вратар от миналото Хосе Луис Чилаверт взе страната на футболиста на Бенфика в спора с Реал Мадрид. Според него Джанлука Престиани е по-скоро жертвата, защото Винисиус Жуниор първи го бил обидил. Освен това той нападна и Килиан Мбапе, който ревностно защитаваше своя съотборник в мача от Шампионската лига.

“Какво може да каже Мбапе? Той говори за ценности и всичко останало, но живее с травестит. Това не е нормално. Всеки може да прави с живота си каквото си иска, но не е нормално мъж да живее с травестит. Най-доброто, което човек може да има до себе си, е жена”, коментира Чилаверт пред Radio Rivadavia.

Бившият страж, който има 74 мача за националния отбор на Парагвай, визираше модела Инес Рау, с която Мбапе беше свързван през 2022 г.

Чилаверт говори и конкретно за скандала между Престиани и Винисиус: “Солидарен съм с Престиани, защото Винисиус е първият, който обижда всички. Ако човек погледне камерата, първо той го нарича „страхливец“. Първата обида дойде от страна на чернокожия играч.”

Парагваецът призова Бенфика да защити Престиани и заяви, че УЕФА не трябва да наказва аржентинеца. Според Чилаверт ако Престиани бъде санкциониран, това „би дало възможност на гей, лесбийската и други подобни общности да бъдат пример за подражание. Футболът е място, където играят мъже и където преди си казвахме всичко. Откакто сложиха микрофони и видео, той се изнежи“, недоволен е Чилаверт.

„Проблемът е много дълбок: светът, в който живеем днес, има къса памет. Имаше един мач между Бразилия и Испания, в който камера на Netflix снимаше Винисиус и той каза през сълзи, че би искал футбол, в който чернокожите да могат да живеят по-добре. Самият той дискриминираше. Той какво иска, ние, белите, да живеем зле ли?“, подчерта парагваецът, като отбеляза, че всички расистки инциденти във футбола „се раждат в Европа“.

Чилаверт е взел на мушка Винисиус още от 2024 г. насам, когато заяви: „Нека той да не се държи като п*дал, футболът е за мъже“.