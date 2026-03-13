Мандрагора: „Фиорентина се нуждаеше от тази победа срещу Раков“

Роландо Мандрагора признава, че Фиорентина „се е нуждаел“ от победата, извоювана в добавеното време срещу Раков, и не възприема Лигата на конференциите като „неудобство“ през трудния за отбора сезон. Вечерта беше противоречива за „виолетовите“, които изостанаха в резултата след гол на Йонатан Браут Брунес в близкия ъгъл. Отговорът им обаче беше мигновен – само 20 секунди след подновяването на играта Шер Ндур изравни с воле от границата на наказателното поле, което влетя в горния ъгъл на вратата.

„Опитах се да сваля топката, но заслугата очевидно е на Ндур за страхотния гол“, заяви Мандрагора пред Sky Sport Italia.

Фиорентина взе аванс срещу Ракув след дузпа

Дълбоко в добавеното време се стигна до драматичен обрат. Михаел Амеяу спря центриране на Додо с вдигната ръка в наказателното поле, което позволи на Алберт Гудмундсон да реализира дузпата с ледено спокойствие.

„Точно от това се нуждаехме в момента. Твърде често реагираме на събитията, а трябва да започваме по-силно, вместо винаги да отговаряме на предизвикателствата. Необходимо е да бъдем напълно концентрирани и с правилната нагласа. Лигата на конференциите е важна за нас, в никакъв случай не е неудобство. През последните години бяхме толкова близо до трофея, но не успяхме да го спечелим. Сега сме в турнира и би било прекрасно да подарим този успех на феновете.“, продължи Мандрагора.

Ваноли: Фиорентина вярваше в победата до самия край

Реваншът ще се играе следващия четвъртък в Полша, но преди това на „виолетовите“ им предстои много труден и ключов сблъсък за оцеляване в Серия А срещу Кремонезе.

„Фиорентина трябва да бъде решителен, гладен за успехи и агресивен – това е отборът, който всички трябва да очакват да видят. Без гръмки изявления, тази победа ни дава известна увереност, но изпитваме трудности и не можем да го отречем, така че трябва да дадем всичко от себе си.“