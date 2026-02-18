Мбапе защити Винисиус: Расизмът и провокацията са две много различни неща

Килиан Мбапе заяви, че той и неговите съотборници в Реал Мадрид са били напълно готови да стигнат до край и да напуснат терена, ако е необходимо, по време на вчерашния първи плейофен сблъсък с Бенфика и разразилия се пореден расистки скандал с Винисиус. Бъркотията на “Луж” се разрази малко след началото на втората част, когато бразилското крило отбеляза брилянтен гол с изстрел от ъгъла на наказателното поле и реши да отпразнува попадението си, отивайки пред флагчето за ъглов удар, танцувайки пред феновете на португалския гранд. Очаквано от трибуните полетяха предмети, а приближилият се играч на “орлите” Джанлука Престиани заговори на Винисиус, прикривайки устата си. Винисиус реагира бурно и се оплака да съдията, че е бил наречен с расистки обиди, а Мбапе потвърди думите му, напълно отричайки, че неговият съотборник е провокиран привържениците на домакините.Самият французин пък бе уловен от камерите как впоследствие се приближава до Престиани и го нарича "ши*бан расист".

Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист

“Това са две много различни неща (расизъм и провокация). Ще говоря за това, което знам, видях и чух. Няма да говоря за нещо, което не съм видял, просто съм такъв. Но това, което видях, е напълно ясно и то е, че този играч с номер 25 нарече Вини пет пъти “Ти си маймуна”. Исках да дойда и да обясня, защото не всички могат да видят станалото от местата си, а нашата работа е да дадем повече информация. Всички трябва да сме обединени, че не можем да приемем подобно поведение. Прекрасно е да играеш с Шампионската лига, състезание, което вълнува всички, но такива неща създават ужасен имидж. Отидох при Вини и го попитах какво иска да направим. Казах му, че ще направим това, което той иска, и ще го направим заедно, като отбор. Казах го и преди мача с Монако, че никога няма да го оставим сам,” заяви Мбапе след срещата.

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages