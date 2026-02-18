УЕФА излезе с позиция след инцидента от мача Бенфика - Реал Мадрид

От УЕФА излязоха с кратко изявление, от което става ясно, че евроцентралата все още разглежда докладите от снощните мачове в Шампионската лига. Сред тях е и този от мача Бенфика - Реал Мадрид (0:1), в който гостите имаха претенции, че тяхната звезда Винисиус Жуниор е бил обиждан на расистка основа от страна на съперниковия играч Джанлука Престиани. Лисабонци пък твърдят, че бразилецът е отправял провокации срещу тях.

“Официалните доклади от снощните мачове в момента се разглеждат. При докладване на инциденти, ще бъдат предприети действия и ако се стигне до дисциплинарни санкции, те ще бъдат публикувани на официалния сайт на УЕФА. Нямаме по-подробна информация, която да предложим или коментираме по темата на този етап”, гласи публикуваното съобщение.

Снимки: Gettyimages