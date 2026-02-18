Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. УЕФА излезе с позиция след инцидента от мача Бенфика - Реал Мадрид

УЕФА излезе с позиция след инцидента от мача Бенфика - Реал Мадрид

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 1118
  • 0

От УЕФА излязоха с кратко изявление, от което става ясно, че евроцентралата все още разглежда докладите от снощните мачове в Шампионската лига. Сред тях е и този от мача Бенфика - Реал Мадрид (0:1), в който гостите имаха претенции, че тяхната звезда Винисиус Жуниор е бил обиждан на расистка основа от страна на съперниковия играч Джанлука Престиани. Лисабонци пък твърдят, че бразилецът е отправял провокации срещу тях.

Ето какво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди
Ето какво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

“Официалните доклади от снощните мачове в момента се разглеждат. При докладване на инциденти, ще бъдат предприети действия и ако се стигне до дисциплинарни санкции, те ще бъдат публикувани на официалния сайт на УЕФА. Нямаме по-подробна информация, която да предложим или коментираме по темата на този етап”, гласи публикуваното съобщение.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6016
  • 6
Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

  • 18 фев 2026 | 07:26
  • 3994
  • 0
Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

  • 18 фев 2026 | 07:04
  • 4125
  • 5
Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

  • 18 фев 2026 | 06:44
  • 2110
  • 2
Престиани: Не съм расист

Престиани: Не съм расист

  • 18 фев 2026 | 06:23
  • 4601
  • 4
Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

  • 18 фев 2026 | 06:06
  • 5723
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 32028
  • 60
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 12422
  • 10
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 19548
  • 4
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 6332
  • 13
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 5811
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6016
  • 6