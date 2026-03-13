Ваноли: Фиорентина вярваше в победата до самия край

Паоло Ваноли остана впечатлен от начина, по който Фиорентина реагира и вярваше до края за победата в Лигата на конференциите срещу Ракув. „Виолетовите“ изоставаха в резултата, след като Йонатан Браут Брунес се възползва от грешка в защитата, за да даде преднина на Раков с удар в близкия ъгъл. Само 20 секунди след подновяването на играта обаче Шер Ндур изравни с фалцов удар с външната част на десния крак. Изглеждаше, че мачът ще завърши наравно преди реванша в Полша, но в добавеното време непохватно нарушение за игра с ръка на Михаел Амеяв след центриране на Додо донесе дузпа за домакините. Алберт Гудмундсон я реализира с впечатляващо спокойствие.

„Момчетата се справиха добре, защото знаейки, че предстои много важен мач от Серия А, те все пак успяха да се концентрират и да си спомнят, че и Лигата на конференциите е важна. През първото полувреме бяхме по-организирани, но не достатъчно решителни и целеустремени, липсваше ни класа. За съжаление, биваме наказвани за всяка малка грешка и това се случи отново днес, но се справихме добре, като реагирахме и вярвахме до самия край“, заяви пред журналистите Ваноли след последния съдийски сигнал.

Това беше изключително необходима победа за Фиорентина, чийто тим беше разклатен, след като почти пропиля преднина от 3:0 в плейофите на Лигата на конференциите срещу Ягелония в предишния кръг, класирайки се трудно с общ резултат 5:4 след продължения. Последва тежка загуба от Удинезе и равенство 0:0 с Парма в Серия А, така че увереността в отбора беше спаднала.

„Сега имаме минимално предимство за реванша. Казах на момчетата да обърнат внимание на случилото се в Шампионската лига снощи – колко е важно винаги да запазиш концентрация и да не се увличаш. Когато сезоните започнат зле, не е лесно да ги върнеш в правия път. Флоренция заслужава повече, всички го знаем, но заедно трябва да се борим тази година, за да поддържаме Фиорентина в релси в Серия А и Лигата на конференциите. Това е деликатен баланс, но се подобряваме и винаги сме излизали от трудните моменти с упорита работа и саможертва от страна на всички“, добави Ваноли.

Сега Фиорентина трябва да се подготви за няколко изключително важни дни. В понеделник отборът се изправя срещу Кремонезе в битка за оцеляване в Серия А, а следващия четвъртък пътува до Полша за реванша с Ракув. Клубът реши да събере целия отбор на лагер, за да се подготви за важния мач в понеделник в Кремона.

„Знам от времето, когато бях играч, че лагерите трябва да се правят в правилния момент. Имаме късмета да разполагаме с великолепна база, която ни дава всичко необходимо, така че след късен мач може да бъде много полезно да станеш сутринта и веднага да се захванеш за работа. Предпочитам да го правя в деня след мача, а не в деня преди него, това е моята философия. Да бъдем заедно след победа също може да ни помогне да се сплотим и да се насладим на момента, както и да поздравим Браски“, обясни Ваноли.

В края на мача имаше и емоционален момент, когато Рикардо Браски влезе в игра за своя дебют в мъжкия отбор. Заклетият фен на Фиорентина беше в сълзи след последния съдийски сигнал.

„И аз се развълнувах, сантиментален човек съм. Работил съм много с млади играчи и този сезон имаме нужда от всички. Сега започват трудностите, защото когато се върне в младежкия отбор, всички погледи ще бъдат насочени към него и очакванията ще са по-високи, но той получи своя дебют, защото го заслужаваше“, завърши Ваноли