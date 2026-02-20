Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

Бившият футболист Тоте, който е играл както за Бенфика (1999/2000), така и за Реал Мадрид, омаловажи последния спорен инцидент с Винисиус Жуниор и Джанлука Престиани в Лисабон, призовавайки за „зрялост“ при справянето със случилото се на „Ещадио да Луш“. В изявление за предаването Despierta San Francisco на Radio MARCA, бившият играч коментира размяната на реплики между бразилеца и аржентинеца, уверявайки, че случаят с расизъм няма да има последствия, тъй като е невъзможно да се докаже.

„Предполагам, че нещо се е случило, но това е старо като футбола“, заяви Тоте, омаловажавайки ситуацията. „На всички ни са казвали ужасни неща и в крайна сметка нищо не се случва. Не съм съгласен с липсата на уважение, но ми е забавно кое неуважение е на първа страница в каталога и кое е на осма. Всички сме били обиждани, замесвайки майките и дъщерите ни“, добави испанецът.

Тоте припомни също, че самият Винисиус понякога покрива устата си, за да говори, и че не всички играчи са светци, визирайки момента, в който бразилецът се обърна към Николас Отаменди. „Представям си, че на Николас Отаменди не му е казал колко добър централен защитник е. Той също е показвал неща с жестове“, коментира той, намеквайки за факта, че Отаменди е посочил татуировката си на световен шампион с Аржентина през 2022 г.

Бившият футболист настоя, че макар да осъжда обидите, е необходим баланс в анализа. „Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм. Осъждам обидите, но ми се струва твърде много шум за случилото се“, подчерта той. Относно възможността играчите да напуснат терена в отговор на обиди, Тоте беше категоричен: „Не съм съгласен с това. Много хора пътуват километри, харчат пари, за да гледат мач. Не може да се напуска теренът. Трябва да се играе и да се покаже, както той направи с великолепния гол, който отбеляза.“

В заключение, Тоте защити тезата, че този тип поведение е присъщо на футбола и че е необходима зрялост, за да се справиш с него. „Това няма да се промени. Футболът е страст и често се казват неща, които не се мислят. Имах колеги от различен цвят на кожата в почти всички отбори и е необходима зрялост. Често противникът го прави, за да те извади от играта, а не от расизъм“, обясни той, завършвайки: „Когато влезеш в тази игра, може да ти се случи това, което се случи и на него.“

Снимки: Gettyimages