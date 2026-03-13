Бенфика обжалва наказанието на Моуриньо

Бенфика изрази в официално съобщение пълното си неодобрение към наказанието, наложено от Дисциплинарния съвет на Португалската футболна федерация на техния треньор Жозе Моуриньо. Клубът от „Луж“ определя санкцията като „явно несправедлива, непропорционална и преследваща“, визирайки двете наказания, които треньорът получи от Дисциплинарния съвет: едното за изгонване от скамейката след ритане на топка след изравнителния гол на Леандро Барейро за 2:2, а другото (11 дни отстраняване) за сблъсъка с Лучо Гонсалес.

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

Клубът твърди, че наказанието не само изопачава контекста на събитията, но и омаловажава провокациите, отправени от Лучо Гонсалес към Жозе Моуриньо в тунела към съблекалните след изгонванията. В официалната си нота „червените“ атакуват Дисциплинарния съвет и обявяват, че ще обжалват наказанието.

CD da FPF castiga José Mourinho com um jogo de suspensão e uma multa de 3825 euros pela expulsão frente ao Porto.



“O árbitro disse que me expulsou porque rematei uma bola para o banco de suplentes do Porto. É completamente falso”, justificou Mourinho após o clássico. pic.twitter.com/m2tSVKy4xb — Vai Benfica 🦅 (@vaibenfica1904) March 12, 2026

"Спортен клуб Бенфика категорично и недвусмислено отхвърля наказанието, наложено на неговия треньор Жозе Моуриньо от Дисциплинарния съвет на Португалската футболна федерация.



Това е явно несправедливо, непропорционално и преследващо решение, взето в разрез с това, което действително се случи в края на мача. Както беше бързо изяснено от треньора на пресконференцията след мача и както широко разпространените кадри доказват, треньорът на Бенфика просто изрита топката към трибуните в момент на празнуване, както се е случвало и преди, без никакво намерение за неуважение или провокация.



Предвид очевидните факти, е непонятно налагането на наказание, което изопачава контекста на случилото се, игнорира дадените обяснения, както и това, което е видимо на кадрите от този момент. Още по-важно: омаловажава провокациите на Лучо Гонсалес към Жозе Моуриньо след изгонванията, в тунела към съблекалните.



Спортен клуб Бенфика счита това решение за дълбоко несправедливо и неоправдано, поради което ще обжалва по надлежния ред, с убеждението, че в съответната инстанция ще бъде възстановена истината за фактите и ще бъде въздадена справедливост.



Клубът потвърждава пълната си подкрепа за треньора Жозе Моуриньо и ще продължи да защитава безкомпромисно спортната истина и уважението към своите професионалисти, въпреки поредното достойно за съжаление решение на Дисциплинарния съвет на Португалската футболна федерация", написаха от "орлите".