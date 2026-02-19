Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Поредното обвинение в расистка обида към звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор донесе ужасяващо усещане за дежавю по време на мача от Шампионската лига срещу Бенфика във вторник. Първият двубой от плейофния кръг на „Ещадио да Луж“ в Лисабон беше прекъснат за около 10 минути, малко след като бразилският нападател откри резултата в началото на второто полувреме с грандиозен гол.

Радостта на 25-годишния футболист, който танцува до ъгловото флагче, беше последвана от конфронтация с играчи на Бенфика, включително крилото Джанлука Престиани. След размяна на реплики между двамата, по време на която Престиани прикриваше устата си с фланелката, Винисиус Жуниор се оплака на съдията Франсоа Летексие, че е бил обиден на расова основа. Впоследствие Престиани отрече това.

Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал

Летексие активира протокола за борба с расизма и в един момент изглеждаше, че мачът може да не бъде доигран. Вини напусна терена и седна на резервната скамейка, преди той и съотборниците му в крайна сметка да се завърнат, за да подновят играта.

След последния съдийски сигнал бившият треньор на Реал Мадрид и настоящ наставник на Бенфика Жозе Моуриньо сякаш обвини Винисиус Жуниор, че е провокирал инцидента. По-късно португалският клуб заяви, че се води „клеветническа кампания“ срещу 20-годишния аржентински национал Престиани. В сряда УЕФА обяви, че започва разследване по обвиненията на Винисиус Жуниор.

Всичко това обаче е само последната част от една дълга история.

Тук "Атлетик" прави ретроспекция на многобройните предишни случаи на расистки обиди, на които е бил подложен Винисиус Жуниор, и разглежда как някои от реакциите и опитите за избягване на отговорност от миналото се повтарят и след обвиненията от тази седмица.

Колко често Винисиус Жуниор е бил обект на расистки обиди в миналото? Мащабът на обидите, с които се сблъсква Винисиус Жуниор, е шокиращ: според Ла Лига от октомври 2021 г. насам са регистрирани 26 инцидента с расистки обиди, насочени към него, на 10 различни стадиона в Испания.

Тогава Ла Лига за първи път реагира официално на расистките нападки срещу Винисиус Жуниор, като подаде жалба в прокуратурата в Барселона след Ел Класико на „Камп Ноу“ същия месец.

Сред другите нашумели инциденти са расистките скандирания срещу него преди, по време и след мача от първенството на стадион „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид през септември 2022 г.

През януари следващата година манекен, облечен да прилича на Винисиус Жуниор, беше обесен на мост близо до тренировъчната база на Реал Мадрид. През юни 2025 г. четирима членове на „Френте Атлетико“ – радикална група фенове на Атлетико Мадрид – получиха условни присъди затвор за това деяние.

През май 2023 г. драматични сцени на стадион „Местайя“ на Валенсия показаха как Винисиус Жуниор влиза в пряка конфронтация с група фенове на домакините зад една от вратите по време на прекъсване на играта при гостуването на Реал Мадрид в мач от Ла Лига.

Последният случай беше в Албасете миналия месец. Втородивизионният отбор заяви, че е „болезнено и срамно“, след като банан беше хвърлен по Винисиус Жуниор по време на победата им за Купата на краля над испанския гранд.

Как реагираха останалите?

Доклад на испанската футболна федерация описа подробно шокиращия език, използван от феновете на Валенсия срещу Винисиус Жуниор по време на мача през май 2023 г., след като той е бил атакуван от „стотици“ привърженици на домакините пред „Местайя“ още преди началото на срещата.

Трима привърженици на Валенсия бяха признати за виновни в престъпление от омраза. Въпреки това, след като инцидентите влязоха в заглавията на световните медии, мнозина във Валенсия продължиха да вярват, че те са несправедливо третирани.

След като Винисиус даде показания по делото през октомври 2023 г., испанските медии погрешно представиха думите му пред съда. Валенсия излезе с остро изявление, в което поиска той да се извини. Базираният във Валенсия вестник Superdeporte го обвини в лъжа и публикува първа страница, на която той приличаше на Пинокио.

Миналия септември Валенсия заведе дело срещу Netflix заради неточности, според тях, в документален филм за битките на Винисиус Жуниор срещу расизма.

Също през октомври 2023 г. испанският писател и антирасистки активист Моха Гереху, който е и фен на Валенсия, коментира тази реакция в разговор с “Атлетик”.

„Случаят със Superdeporte ще се изучава в бъдеще – как те позиционираха Валенсия като жертва“, каза Гереху. „Имаше избор между това да защитят жертва на расизъм или да защитят интересите на своя футболен отбор, и тяхната позиция беше много ясна.“

„Те нямаха никакви скрупули да омаловажат преживяното от Винисиус Жуниор и казаното от него по-късно. Това се случва често – има оплакване от расизъм, но то се свежда до анекдот, казва се, че просто преувеличават. И не се прави задълбочен анализ на структурния расизъм.“

Изглежда, че реакцията на Бенфика след инцидентите в Лисабон във вторник вечер е била сходна с тази на наставника Жозе Моуриньо.

Първо дойдоха думите на Моуриньо веднага след мача. „Вини не беше просто щастлив, че вкара този изумителен гол и мачът приключи“, каза той пред Amazon Prime. „Когато вкараш такъв гол, празнуваш по уважителен начин.“

Запитан дали смята, че Винисиус Жуниор е провокирал публиката и играчите на Бенфика, той отговори: „Да, вярвам, че е така. Думите, които са си разменили Престиани с Винисиус... Искам да бъда независим, не искам да казвам, че вярвам на Престиани или не вярвам на Винисиус, защото те разказаха две напълно различни неща.“

„Казах му (на Винисиус Жуниор), че когато вкараш такъв гол, просто празнуваш и се връщаш назад. Когато спореше за расизъм, му казах, че най-великият човек в историята на този клуб е чернокож (покойната португалска легенда Еузебио - бел.ред.). Този клуб е последното нещо, което може да бъде наречено расистко. Ако в съзнанието му е имало нещо расистко — това е Бенфика.“

„Има нещо нередно, защото това се случва на всеки стадион. На всеки стадион, където играе Винисиус, нещо се случва. Винаги.“

Последва изявление от Бенфика, което изобщо не засегна ситуацията с Винисиус Жуниор, а по-скоро отрече информациите, че президентът на клуба Руи Коща е участвал в спречкване в тунела с хора от щаба на Мадрид. Кадри, излъчени по CBS, обаче разказват друга история.

След това Бенфика публикува пост в социалните мрежи с придружаващо видео, в което клубът твърди, че е било невъзможно който и да е от играчите на Мадрид да е чул какво е казал Престиани на Винисиус Жуниор, заявявайки, че са били твърде далеч. В разговор с репортери на стадиона след мача, нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе настоя, че е чул Престиани „да нарича Винисиус маймуна пет пъти“.

В сряда, след като УЕФА обяви, че ще започне разследване, Бенфика публикува ново изявление, в което се казва, че ще сътрудничат на процеса, като същевременно се оплакаха от „клеветническа кампания“ срещу Престиани.

„Искам да изясня, че в нито един момент не съм отправял расистки обиди към Вини Жуниор, който за съжаление е разбрал погрешно това, което е помислил, че е чул“, заяви Престиани в изявление, публикувано в Instagram след мача.

„Никога не съм бил расист с никого и съжалявам за заплахите, които получих от играчи на Реал Мадрид.“

Кадри от мача също така показват привърженици на Бенфика, които правят маймунски жестове, очевидно насочени към Винисиус Жуниор. На въпрос дали от Бенфика са наясно с това, източник от клуба, който, подобно на всички останали, пожела анонимност, заяви, че не са запознати с планове за реакция или по-нататъшно разследване.

Another video of Benfica fans being racist to Vinícius Júnior has surfaced.



Fans can be heard saying “f*cking monkey!” & “Besides being black, he’s stupid.”

pic.twitter.com/SRclqNNtwp — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) February 18, 2026

Как хората се опитват да обяснят обидите към Винисиус Жуниор?

В разговор с “Атлетик” през октомври 2023 г. Алберто Еджого-Овоно, бивш национал на Екваториална Гвинея, който сега е испански телевизионен анализатор и коментатор, го обяснява така: „Случаят с Винисиус Жуниор е специален, тъй като той е играч на Реал Мадрид, а Реал Мадрид е едновременно най-обичаният и най-мразеният отбор в Испания.“

„Има подкрепа за играча, защото носи „нашата“ емблема на фланелката си, но има и обратното — „Аз съм против тази емблема, следователно съм против неговата ситуация“. Ако не си фен на Винисиус Жуниор, често разговорът не е за расистките обиди, а за това дали той ги провокира или не. Футболът е толкова първичен, че изважда най-примитивното у хората. Затова това продължава да се случва.“

Често се чува от привърженици на други клубове, след инциденти с расистки обиди срещу Винисиус Жуниор, че Мадрид има и други чернокожи играчи като Мбапе, Орелиан Чуамени и Родриго, които не са обект на подобни нападки. Това не е вярно — Мбапе и Рюдигер също са били обект на расистки обиди по испанските футболни стадиони през последните сезони.

Въпреки това, коментарите на Моуриньо от вторник вечер могат да се разглеждат в същия контекст.

Имаше паралели между казаното от 63-годишния португалски мениджър и събитията от септември 2022 г., когато Педро Браво, президент на испанска асоциация на футболни агенти, заяви в таблоидното спортно предаване El Chiringuito de Jugones, че празненствата на Винисиус Жуниор след гол са неуважителни към съперниковите отбори.

„Трябва да уважаваш противника. Когато вкараш гол, ако искаш да танцуваш самба, отиваш на самбадрома в Бразилия. Това, което трябва да правиш тук, е да уважаваш колегите си професионалисти и да спреш да се маймуниш (hacer el mono).“

По-късно Браво се извини и настоя, че е говорил „метафорично“. Водещият на предаването, Жозеп Педрерол, заяви в ефир няколко дни по-късно: „Може да е несполучлив и неуместен израз, но не и расистки.“

Самият Винисиус Жуниор беше предвидил, че ще последва подобно „извинение“ в публикация в Instagram, която гласеше: „Сценарият винаги завършва с извинение и „Бях разбран погрешно“.“

Винисиус Жуниор е на мнение, че някои хора не харесват вида на един успешен и уверен чернокож, който се изразява така, както иска.

„Някои хора критикуват танците ми, но те не са само мои“, заяви той в публикация в Instagram в отговор на коментари от страна на Браво.

„Роналдиньо, Неймар, (Лукас) Пакета, (Антоан) Гризман, Жоао Феликс, Матеус Куня... бразилски фънк певци и танцьори на самба, латино регетон изпълнители, чернокожи американци. Това са танци, които празнуват културното разнообразие на света. Казват, че щастието може да дразни. Щастието на един чернокож бразилец, който успява в Европа, притеснява много повече. Но моята воля за победа, моята усмивка и блясъкът в очите ми са много по-големи от това.“

THE DANCE THAT SET MOURINHO OFF 😡🇧🇷



After scoring a stunning goal, Vinícius Jr broke out this celebration that clearly didn’t sit well with the Benfica coach, sparking tension on the sidelines. 🗣️🔥#ViniciusJr #Benfica #Football #Celebration #Controversy pic.twitter.com/RGjj8NvMhY — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 18, 2026

Непокорството на Винисиус Жуниор спрямо критиците и готовността му редовно да изтъква обидите, които търпи, изглежда също са го превърнали в мишена.

„Хората казват, че Винисиус Жуниор е провокатор“, споделя авторът Гереу пред “Атлетик” през май 2023 г.

„Въпросът е по-скоро кой е „добрият“ и кой е „лошият“ чернокож. В Испания, когато видиш чернокож, който се държи според стандартите, считани за приемливи от бялото общество, всичко е наред. Но в момента, в който не се придържаш към тези стандарти – например, когато повишиш глас и кажеш, че има расизъм и несправедливост, или се появиш на място, където не очакват да те видят – тогава започват проблемите.“