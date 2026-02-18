Бенфика с декларация: Престиани е жертва на клеветническа кампания

От Бенфика излязоха с декларация в подкрепа на своя футболист Джанлука Престиани, когото от Реал Мадрид обвиниха в расизъм спрямо Винисиус Жуниор. Лисабонци твърдят, че младокът е станал жертва на клеветническа кампания.

Както е известно, УЕФА вече обяви, че се води разследване относно станалото на “Луж” във вторник вечер в двубоя от Шампионската лига

Декларацията:

ФК Бенфика подхожда с пълен дух на сътрудничество, прозрачност, откритост и стремеж към изясняване към действията, обявени днес от УЕФА, във връзка с предполагаемия случай на расизъм по време на мача срещу Реал Мадрид.

Клубът потвърждава по ясен и недвусмислен начин своя исторически и безкомпромисен ангажимент към защитата на ценностите на равенството, уважението и приобщаването, които съответстват на основните принципи, залегнали в неговото създаване и чийто най-голям символ е Еузебио.

Бенфика също така заявява отново, че напълно подкрепя и вярва на версията, представена от играча Джанлука Престиани, чието поведение като част от клуба винаги се е отличавало с уважение към съперниците, институциите и принципите, които определят идентичността на Бенфика. Клубът съжалява за клеветническата кампания, на която футболистът е станал жертва.

