Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 6488
  • 10

Марселино Кареасо, който бе една от зимните трансферни цели на "сините", окончателно се размина с родния гранд. Колумбийският халф подписа с Шериф, а днес молдовците го представиха официално като най-новото им попълнение.

Там Кареасо, който е бивш играч на ЦСКА, се събира с друг състезател, преминал през "Армията" - вратарят Иван Дюлгеров.

Кареасо игра за "червените" от 2022-ра до 2025 година, като бе сред основните играчи на тима. През миналото лято договорът му с ЦСКА изтече и той получи ново предложение, но го отказа. След това подписа с кипърския Аполон Лимасол, където се задържа само половин сезон, изигравайки едва 6 мача.

Кареасо бе вариант за Левски като свободен агент, но след дълги преговори и документални проблеми така и не пристигна в София за подпис.

